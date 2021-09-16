مبادلة تستثمر في منصة أوروبية "أوبن مينرال" لتداول المعادن

استثمر صندوق الثروة السيادي بأبوظبي مبادلة في منصة أوبن مينرال التي مقرها سويسرا للمساهمة في تعزيز تبادل المعادن عبر الإنترنت وإتاحة الفرصة لشركات التعدين وصهر المعادن بالتداول مباشرة والحد من الوسطاء.

وقالت أوبن مينرال في إفادة اليوم الخميس، إنها جمعت 33 مليون دولار. وشركة مبادلة للاستثمار هي المستثمر الرئيسي.

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ومن بين المستثمرين الجدد ستاتكرافت ولينجفنج كابيتال، فضلا عن المستثمرين الموجودين بالفعل إكسبلوريشن كابيتال وإيمرالد تكنولوجي فينتشرز.

ويمكن لشركات التعدين وصهر المعادن تقديم عطاءات وعروض والاتفاق على صفقات على المنصة، وتسهل أوبن مينرال تنفيذ التداول وهو ما تجني منه رسوما.

قال بوريس إيكر الرئيس التنفيذي لأوبن مينرال "مستقبل قطاع تجارة المعادن يكمن في البيانات الرقمية والتحليلات التي تمكن المشاركين في السوق من التواصل بشكل أسرع واتخاذ قرارات أسرع تعتمد على البيانات. باستثناء المواد الخام المركزة التي تنتجها شركات التعدين التي تصهر معادنها، تبلغ قيمة سوق المواد الخام المركزة أكثر من 150 مليار دولار سنويا، ولا يزال المشاركون يتداولون عبر وثائق ورقية".

ويوجد في الوقت الراهن أكثر من 900 شركة تعدين مسجلة على منصة أوبن مينرال، والتي تهتم أيضا بحوكمة بيئية واجتماعية وحوكمة الشركات.