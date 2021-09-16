مصر.. 2.3 مليار جنيه محفظة تمويل "الأهلي للتمويل العقاري"

كشفت أرقام العام الحالي عن تحقيق شركة الأهلي للتمويل العقاري المملوكة بالكامل للبنك الأهلي المصري، عن معدلات أداء غير مسبوقة محققة طفرة في حجم الأعمال وفي مستهدفات الشركة.

وقال العضو المنتدب لشركة الأهلي للتمويل العقاري، حاتم عامر، إن شركته التي تأسست عام 2010 تمكنت من تحقيق إصدارات تمويلات عقارية جديدة تجاوزت نحو 1.3 مليار جنيه حتى نهاية الربع الثالث من العام الحالي.

مادة اعلانية

وأشار إلى أن إجمالي محفظة التمويل العقاري قد تضاعفت لتتخطى 2.3 مليار جنيه في عام 2021، حيث تعد بذلك محفظة الأهلي للتمويل العقاري هي الأكبر بين كافة شركات التمويل العقاري في مصر وهو ما يعكس نجاح الاستراتيجية الجديدة واحترافية فريق العمل والكوادر المدربة بالشركة.

وأشار عامر إلى أن استراتيجية الشركة تستهدف التنوع في الخدمات المقدمة لقطاع الأفراد بالإضافة الى التوسع في مبادرات التمويل العقاري بهدف الوصول إلى كافة الشرائح المستهدفة من الخدمة المقدمة.

وأوضح أنه جاري حاليا تنفيذ استراتيجية الشركة لتوفير العديد من المنتجات الجديدة لمخاطبة الفئات المختلفة المستهدفة فضلا عن وجود فرع كامل لخدمة العملاء الحاليين من شريحة محدودي ومتوسطي الدخل واستعدادا لخدمة العملاء الجدد المرتقبين من خلال مبادرة البنك المركزي المصري الجديدة الخاصة بمحدودي الدخل.

وشدد على حرص الشركة على الوصول بالكوادر البشرية إلى أعلى درجات الكفاءة من خلال التدريب المستمر سعيا للوصول بخدمات الشركة الى أعلى معدلات الجودة.