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"التصنيع" تتوقع التشغيل التجريبي لمصنع معالجة مادة الإلمنيت بالربع الرابع

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شركة التصنيع الوطنية
شركة التصنيع الوطنية
سوق السعودية

"التصنيع" تتوقع التشغيل التجريبي لمصنع معالجة مادة الإلمنيت بالربع الرابع

بعد تحديد الأسباب الرئيسية لإطفاء الفرن

دبي - العربية.نت

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أعلنت شركة التصنيع الوطنية- "التصنيع"، اليوم الخميس، عن تطورات تأخر تشغيل مصنع معالجة مادة الالمنيت (ilmenite) لإنتاج مادة خام التيتانيوم عالي التركيز (Titanium Slag).

وقالت شركة "التصنيع" في بيان على "تداول السعودية"، إنه بعد إطفاء الفرن تم عمل دراسة تحليلية بمشاركة خبراء عالميين في هذا المجال توصلت إلى تحديد الأسباب الرئيسة التي أدت لإطفاء الفرن.

وأضافت أنه على إثر ذلك تم إعداد خطة إصلاح وبدأ تنفيذها مع شركة "أوتوتك"، المقاول المسؤول عن تصميم وتوريد وتركيب المصنع، وذلك بمساعدة شركة "ترونكس" بموجب اتفاقية مساعدة فنية علماً أن شركة "أوتوتك" تحملت تكاليف إعادة التصميم.

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وأوضحت أنه نظراً لاستمرار آثار جائحة كورونا وتأخير انتهاء التصاميم الفنية ووصول المواد المصنعة، لذلك من المتوقع أن يكون التشغيل التجريبي للمصنع خلال الربع الرابع من عام 2021، بعد أن بلغت نسبة الإنجاز 98%.

يشار إلى أن التصنيع تمتلك حصة قدرها 50% في المشروع بينما تمتلك النسبة الباقية شركة كريستل، المملوكة للتصنيع بنسبة 79%.

وقالت "التصنيع"، إن الأثر المالي على النتائج المالية الموحدة لها يصعب تحديده في الوقت الحالي وسيعلن لاحقا عن أية تطورات جوهرية إن وجدت.

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