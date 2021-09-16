"الحمادي" تعتزم إنشاء مستشفى بتكلفة 450 مليون ريال

أعلنت شركة الحمادي للتنمية والاستثمار "الحمادي"، اليوم الخميس، عن موافقة مجلس الإدارة على إنشاء مستشفى جديد يحل محل مستشفى الحمادي العليا الحالي.

وقالت شركة "الحمادي" في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الخميس، إن المستشفى الجديد يتكون من 300 سرير و120 عيادة وسيقدم بالإضافة إلى الخدمات الطبية العامة خدمة علاج الأورام وعلاج إصابات الملاعب والتأهيل الطبي الرياضي والوظيفي.

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وأضافت أن تكلفة المشروع نحو 450 مليون ريال، وتمول بنسبة 80% قروض و20% تدفقات مالية ذاتية.

ويبدأ إنشاء المشروع في الربع الأول من 2022، يتوقع الانتهاء منه في الربع الأول من 2026.

وأوضحت أن الأثر المالي المتوقع للمشروع يتمثل في زيادة إيرادات الشركة بنسبة 30% ويبدأ في الربع الأول من 2026، ويستمر تشغيل التجريبي للمستشفى لمدة شهرين، والتشغيل التجاري في الربع ذاته، وتحدد الجهة المنفذة لاحقاً.

وأشارت "الحمادي" إلى أنها ستوقف استقبال المراجعين في مستشفى الحمادي العليا الحالي في شهر أكتوبر من عام 2021.

وأضافت أن الأثر المالي لعملية الإغلاق يتمثل في تسجيل خسائر استبعاد أصول بمبلغ 57 مليون ریال، وانخفاض مبيعات الشركة بنحو 10% في الربع الرابع من عام 2021.

ولا تتوقع إدارة الشركة أي تأثير سلبي جوهري على ربحية الشركة في الأعوام القادمة من جراء إغلاق مستشفى الحمادي العليا.