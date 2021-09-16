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"جي إف إتش" البحرينية تعرض الاستحواذ على المصرف الخليجي التجاري

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اقتصاد البحرين

"جي إف إتش" البحرينية تعرض الاستحواذ على المصرف الخليجي التجاري

ستمول الصفقة عن طريق أسهم الخزينة

دبي - العربية.نت

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تقدمت مجموعة "جي إف إتش المالية" البحرينية، بعرض استحواذ طوعي إلى ما يصل إلى 100% من أسهم المصرف الخليجي التجاري.

وتمثل الصفقة الاستحواذ على نسبة 21% لا تملكها في المصرف الخليجي التجاري.

وبحسب العرض المقدم سيتم استبدال كل سهم في المصرف بـ0.91 سهم في مجموعة جي إف إتش.

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وذكرت المجموعة أنها ستمول الصفقة عن طريق أسهم الخزينة بما يصل إلى 171 مليون سهم في المجموعة.

كانت مجموعة "جي إف إتش" قد أبرمت صفقة عقارية بقيمة 200 مليون دولار للاستحواذ على مجمعين سكنيين للعائلات في مناطق مميزة بمدينة لاس فيغاس الأميركية.

واكتملت عملية الاستحواذ بالتعاون مع شركة "كارول" العقارية الأميركية المتخصصة التي تدير أصولاً بقيمة 5.2 مليار دولار تقريباً.

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