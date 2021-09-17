جي بي مورغان يطلق بنكاً رقمياً في بريطانيا ضمن خطة توسّع

يعتزم جي بي مورغان إطلاق بنك رقمي للعملاء الأفراد في المملكة المتحدة الأسبوع المقبل، وهي الخطوة الأولى ضمن خطط المصرف الأميركي لتوسيع أعماله الخاصة بالأفراد في الخارج.

ستبدأ العملية، المسماة "تشيس" Chase، يوم الثلاثاء بالحسابات الجارية، وفقًا لما ذكره مصدر مطلع على الأمر لوكالة "بلومبرغ".

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سيتسع عرض المنتج بمرور الوقت، حيث يخطط البنك لاستثمار "مئات الملايين في المشروع"، كما قال سانوك فيزواناثان، رئيس قسم المستهلك الدولي في جي بي مورغان، في مقابلة مع صحيفة فايننشال تايمز، التي نشرت الخبر في وقت سابق.

تأثرت سوق الخدمات المصرفية للأفراد في بريطانيا في السنوات الأخيرة بسبب ظهور الشركات الرقمية الناشئة مثل Monzo Bank Ltd و Starling Bank Ltd. فيما جلب بنك غولدمان ساكس بنكه الرقمي ماركوس Marcus، إلى المملكة المتحدة في عام 2018.

استغرق التخطيط لهذه الخطوة أكثر من عامين، وقد وافق البنك الأميركي على شراء شركة إدارة الثروة الرقمية في المملكة المتحدة Nutmeg Saving and Investment في يونيو، وأخبر فيزواناثان الصحيفة البريطانية بأنه قد يتم النظر في المزيد من عمليات الاستحواذ.

وقال أيضًا إن البنك يريد أن يصبح قوة في الخدمات المصرفية للأفراد في المملكة المتحدة، ويمكن أن يتوسع في نهاية المطاف في أوروبا وأميركا اللاتينية.

يضم Chase حوالي 600 موظف في المملكة المتحدة، بما في ذلك 500 موظف جديد. وهذا ضئيل أمام ما يقرب من 19000 موظف في وحدة جي بي مورغان الحالية في المملكة المتحدة، التي تركز على الأنشطة الاستثمارية.