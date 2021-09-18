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اليابان.. نقص الرقائق يهدد 60% من إنتاج سيارات "هوندا"

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A worker wearing a face mask is seen on a production line at the plant of Dongfeng Honda Automobile Co in Wuhan, the epicenter of the novel coronavirus outbreak, in Hubei province, China March 16, 2020. Picture taken March 16, 2020. China Daily via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY. CHINA OUT.
مصنع تابع لهوندا موتور
سيارات

اليابان.. نقص الرقائق يهدد 60% من إنتاج سيارات "هوندا"

نقص الرقائق الإلكترونية حرم الأسواق مئات الآلاف من المركبات

دبي - العربية.نت

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أعلنت "هوندا موتور" أن خطوط إنتاجها في اليابان تعمل بـ40% من القدرة المخطط لها بسبب نقص الرقائق الذي أضر بالنسبة المتبقية من قدرات الإنتاج.

ودفع تفشي السلالة دلتا المتحورة لفيروس كورونا المستجد في مختلف دول العالم، ولا سيما جنوب شرق آسيا، آلاف العمال إلى تمديد عطلاتهم أو العمل بنظام الدوام الجزئي، وحرم الأسواق من مئات الآلاف من المركبات.

بدورها كانت شركة تويوتا موتور كورب كشفت الشهر الماضي، أنها ستخفض الإنتاج العالمي لشهر أيلول/سبتمبر 40% عن خطتها السابقة.

وهزت الصدمة أسهم مصنعين آخرين للسيارات وقطع الغيار، من بينهم "دينسو" و"سوبارو" و"هوندا موتور".

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