اليابان.. نقص الرقائق يهدد 60% من إنتاج سيارات "هوندا"

أعلنت "هوندا موتور" أن خطوط إنتاجها في اليابان تعمل بـ40% من القدرة المخطط لها بسبب نقص الرقائق الذي أضر بالنسبة المتبقية من قدرات الإنتاج.

ودفع تفشي السلالة دلتا المتحورة لفيروس كورونا المستجد في مختلف دول العالم، ولا سيما جنوب شرق آسيا، آلاف العمال إلى تمديد عطلاتهم أو العمل بنظام الدوام الجزئي، وحرم الأسواق من مئات الآلاف من المركبات.

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بدورها كانت شركة تويوتا موتور كورب كشفت الشهر الماضي، أنها ستخفض الإنتاج العالمي لشهر أيلول/سبتمبر 40% عن خطتها السابقة.

وهزت الصدمة أسهم مصنعين آخرين للسيارات وقطع الغيار، من بينهم "دينسو" و"سوبارو" و"هوندا موتور".