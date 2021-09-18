شركة Prudential تعتزم جمع 2.89 مليار دولار من طرح أسهم

تعتزم شركة Prudential العالمية للتأمين جمع 2.89 مليار دولار من خلال إصدار أسهم جديدة في بورصة هونغ كونغ.

تتطلع شركة التأمين العملاقة إلى فرص نمو طويلة الأجل في آسيا وإفريقيا بحسب بيان للشركة نشرته "بلومبرغ".

مادة اعلانية

وتنوي الشركة طرح ما يصل إلى 130.8 مليون سهم، أو ما يصل إلى 5% من رأس مالها المصدر، في بورصة هونغ كونغ.

سيكون الطرح من خلال عرض عام متزامن وطرح دولي لزيادة قاعدة مساهميها الآسيويين.

قالت الشركة إن الأسهم الجديدة ستطرح بحد أقصى 22.1 دولار لكل سهم، وسيتم تداولها يوم 4 أكتوبر.

من المتوقع أن يعلن السعر في 25 سبتمبر.

لدى الشركة خطط احترازية لاستخدام 2.25 مليار دولار من عائدات البيع لاسترداد ديون الشريحة المرتفعة من العوائد الحالية.

وسيضخ جزء من عائدات الطرح، للمساهمة في الاستثمارات في آسيا وأفريقيا.

بدوره قال الرئيس التنفيذي للمجموعة مايك ويلز إن Prudential "ستركز بالكامل على فرص النمو الهيكلي طويلة الأجل".

يذكر أن شركة Prudential لديها أكثر من 17 مليون عميل تأمين في آسيا وإفريقيا وفقا لموقعها على الإنترنت.