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"إيفر غراند" الصينية تواجه أزمة سداد مدفوعات الفائدة لحاملي سنداتها 

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اقتصاد الصين

"إيفر غراند" الصينية تواجه أزمة سداد مدفوعات الفائدة لحاملي سنداتها

تقوم الشركة بسداد 10% من رأس المال والفوائد كل 3 أشهر

دبي - العربية.نت

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يُستحق على شركة Evergrande الصينية سداد مدفوعات الفائدة لحاملي سنداتها يوم الخميس المُقبل.

وفي محاولة للابتعاد عن السداد النقدي، عرضت الشركة الصينية على دائنيها خيار بيع أصول عقارية بتخفيضات كبيرة لسداد مستحقاتها، في محاولة لمعالجة أزمة السيولة لديها.

وبالنسبة للخيار النقدي، فستقوم الشركة بسداد 10% من رأس المال والفوائد كل 3 أشهر للدائنين، مع السداد الكامل خلال عامين ونصف، حسبما أفادت وكالة "بلومبرغ".

وخلال الأسبوع الماضي، أصدرت شركة إيفر غراند الصينية، ثاني أكبر مطور عقاري في الصين، تقريرا متشائما حول صحتها المالية قائلة إنها تواجه ضغوطًا هائلة في السيولة وقد عينت مستشارين للنظر في إعادة الهيكلة التي قد تكون من أكبر عمليات إعادة هيكلة للديون في البلاد.

ويأتي التقييم الأخير بعد أن بدأت ثقة السوق في المطور بالتدهور في مايو ليتبع ذلك سلسلة من الاحتجاجات على مدار الأسبوع الماضي من قبل مشتري المنازل الغاضبين والمستثمرين الأفراد والموظفين الذين يطالبون الشركة بالوفاء بالتزاماتها.

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وقالت الشركة، إنها لم تحرز أي تقدم ملموس بشأن خطط بيع حصص في وحداتها لخدمات السيارات الكهربائية والخدمات العقارية، مضيفة أن البيع المخطط لمقرها في هونغ كونغ لم يكتمل كما هو متوقع.

ولدى إيفر غراند أكثر من 300 مليار دولار من الالتزامات نصفها مدفوعات تشمل مستحقات المقاولين.

تظاهر عشرات المستثمرين خارج مقر مجموعة العقارات الصينية العملاقة المثقلة ماليا "إيفرغراند" الثلاثاء، بعدما أقرت بأنها تواجه "ضغوطا هائلة" وقد تتخلف عن سداد ديونها.

وتثير أزمة "إيفرغراند" مخاوف حيال انتقال العدوى في قطاع العقارات الصيني المثقل بالديون، علما أنه يساهم في أكثر من ربع ثاني أكبر اقتصاد في العالم، وهو أمر سيؤثر بالتالي على المصارف والمستثمرين، بحسب "فرانس برس".

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