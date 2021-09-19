عمومية "نسيج" تناقش زيادة رأس المال لـ 211.6 مليون ريال 

أعلنت شركة نسيج العالمية التجارية، عن انعقاد اجتماع الجمعية العامة غير العادية يوم الثلاثاء 12 أكتوبر 2021، لمناقشة مقترح مجلس الإدارة بزيادة رأس المال من 61.6 مليون ريال إلى 211.6 مليون ريال وبنسبة 243.38%، عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية.

وأضافت الشركة في بيان لها على "تداول السعودية"، اليوم الأحد، أن قيمة الزيادة في رأس المال تبلغ 150 مليون ريال، موزعة على 15 مليون سهم بقيمة اسمية 10 ريالات للسهم.

مادة اعلانية

وأشارت الشركة إلى أن عدد أسهم رأس المال سترتفع إلى 21.16 مليون سهم، مقابل 6.16 مليون سهم قبل الزيادة.

وأفادت الشركة بأنه في حال الموافقة على البند، ستكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية.