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"السعودية للتموين" توقع عقدا بـ 75 مليون ريال مع "السعودية للخطوط الحديدية"

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الخطوط السعودية للتموين
الخطوط السعودية للتموين
سوق السعودية

"السعودية للتموين" توقع عقدا بـ 75 مليون ريال مع "السعودية للخطوط الحديدية"

لتقديم خدمات الطعام والمشروبات

دبي - العربية.نت

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أعلنت شركة الخطوط السعودية للتموين، اليوم الأحد، عن إبرام عقدها مع الشركة السعودية للخطوط الحديدية لتقديم خدمات الطعام والمشروبات بعربات، وكافتيريا ومحطات القطار (مسار الشمال والشرق)، لمدة عقدية تمتد إلى ثلاث سنوات وبقيمة 75 مليون ريال.

وتتوقع الشركة أن يؤثر هذا العقد بشكل إيجابي على نتائجها المالية اعتباراً من الربع الرابع من عام 2021، مما يساهم في استدامة أعمال الشركة وزيادة تدفقاتها النقدية وتعزيز مجموعة أعمالها مع عملائها.

وقلصت شركة الخطوط السعودية للتموين خسائرها الفصلية 88% إلى 17.4 مليون ريال، في الربع الثاني من 2021، مقابل 143.8 مليون ريال، في الفترة المقابلة من 2020.

وتراجعت الخسائر 42%، مقارنة مع تلك التي تكبدتها الشركة في الربع السابق والتي كانت 30 مليون ريال.

وقالت "التموين" إنها حققت 53.8 مليون ريال أرباحا تشغيلية في الربع الثاني، مقابل خسائر 40.7 مليون ريال، في الفترة المقابلة من العام الماضي.

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