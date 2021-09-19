"شاكر" توصي بتخفيض رأس المال 25% ثم زيادته بـ250 مليون ريال

أعلنت شركة الحسن غازي إبراهيم شاكر "شاكر"، عن قرار مجلس الإدارة في اجتماعه المنعقد اليوم الأحد، بالتوصية للجمعية العامة غير العادية بتخفيض رأسمال الشركة ومن ثم زيادته.

وقالت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، إن رأس المال قبل التخفيض يبلغ 630 مليون ريال، ويصبح بعد التخفيض 472.5 مليون ريال بنسبة تخفيض 25%.

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وأضافت أن عدد الأسهم بعد التخفيض يصبح 47.25 مليون سهم مقارنة بعدد 63 مليون سهم قبل التخفيض.

وأوضحت "شاكر" أن سبب تخفيض رأس المال هو إعادة هيكلة رأسمال الشركة لإطفاء الخسائر المتراكمة.

وأشارت إلى طريقة تخفيض رأس المال تتمثل في إلغاء عدد 15.75 مليون سهم من أسهم الشركة، عبر تخفيض سهم لكل 4 أسهم.

ولا يوجد تأثير من تخفيض رأسمال الشركة على التزاماتها المالية، أو عملياتها، أو أدائها المالي أو التشغيلي أو التنظيمي.

ويكون تاريخ التخفيض هو نهاية ثاني يوم تداول يلي انعقاد الجمعية العامة غير العادية التي تقرر فيها تخفيض رأس المال، وتخضع توصية خفض رأسمال الشركة لموافقة الجهات الرقابية ذات العلاقة والجمعية العامة غير العادية.

وقرر مجلس الإدارة تعيين شركة الجزيرة كابيتال كمستشار مالي بخصوص تخفيض رأس المال وزيادة رأس المال، وكذلك سيتم الإعلان في حينه عند تقديم ملف طلب تخفيض وزيادة رأس مال الشركة إلى هيئة السوق المالية للحصول على موافقتها.

زيادة رأس المال

كما أوصى مجلس إدارة الشركة خلال الاجتماع للجمعية العامة غير العادية وبعد الانتهاء من عملية تخفيض رأس المال، بزيادة رأس مال الشركة من خلال طرح أسهم حقوق أولوية بقيمة 250 مليون ريال.

وتكون موافقة الجمعية العامة غير العادية على عملية زيادة رأس مال الشركة عن طريق إصدار أسهم حقوق أولوية مشروطة بموافقة الجمعية العامة غير العادية على التخفيض المقترح لرأس المال.

وتهدف الشركة بشكل أساسي من زيادة رأس المال إلى رفع ملاءتها المالية وتخفيض معدلات الاقتراض والتكاليف المتكبدة منها.

على أن تكون الأحقية في الاكتتاب للمساهمين المالكين للأسهم يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية التي قررت زيادة رأس المال عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية والذين تظهر أسمائهم في سجل مساهمي المصدر لدى مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الجمعية العامة غير العادية والتي سيتم تحديد موعدها لاحقاً بمشيئة الله.

وستكون شركة الجزيرة كابيتال المستشار المالي عن عمليتي تخفيض وزيادة رأس المال.