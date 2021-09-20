هيئة السوق تقر طرح شركتي إنماء الروابي والحاسوب للتجارة في "نمو"

أعلنت هيئة السوق المالية السعودية، اليوم الاثنين، عن موافقتها على طلب شركة الحاسوب للتجارة لطرح 280 ألف سهم، تمثل 20% من أسهمها في السوق الموازية "نمو".

وفي بيان منفصل، كشفت الهيئة أيضاً، عن موافقتها على طلب شركة إنماء الروابي تسجيل أسهمها لغرض الإدراج المباشر في السوق الموازية.

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وذكرت الهيئة في بيان لها، أن طرح الشركتين سيقتصر على فئات المستثمرين المؤهلين المنصوص عليهم في قائمة المصطلحات المستخدمة في لوائح هيئة السوق المالية وقواعدها، وسوف تنشر نشرة الإصدار قبل وقت كاف من موعد بداية الطرح.

وأضافت أنه يجب على المستثمرين المؤهلين الراغبين في شراء الأسهم المطروحة تحري ودراسة المعلومات المفصح عنها في نشرة الإصدار، وفي حال تعذر فهم محتويات نشرة الإصدار، فإنه يفضل استشارة مستشار مالي مرخص له قبل اتخاذ أي قرار استثماري.

وتابعت: "كما يجب ألا ينظر إلى موافقة الهيئة على الطلب على أنها مصادقة على جدوى الاستثمار في الطرح أو في أسهم الشركة المعنية، حيث إن قرار الهيئة بالموافقة على الطلب يعني أنه قد تم الالتزام بالمتطلبات النظامية بحسب نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية".

وتعتبر موافقة الهيئة على الطلب نافذة لفترة 6 أشهر من تاريخ قرار الهيئة، وتعد الموافقة ملغاة في حال عدم اكتمال طرح وإدراج أسهم الشركة خلال هذه الفترة.