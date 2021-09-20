"ساب" يكمل شراء 3.57 مليون سهم من أسهمه لحوافز الموظفين

أعلن البنك السعودي البريطاني "ساب"، اليوم الاثنين، عن إكماله شراء الكمية المطلوبة من أسهمه المخصصة لبرنامج أسهم حوافز الموظفين، وذلك بناءً على موافقة الجمعية العامة غير العادية.

وقال بنك "ساب" في بيان على "تداول السعودية"، إن عدد الأسهم المشتراه 3574316 سهما بقيمة نحو 115 مليون ريال، بمتوسط سعر شراء 32 ريالا.

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وأكد البنك السعودي البريطاني إتمامه لعملية شراء الأسهم المطلوبة في مرحلة واحدة وأنه لن يتم شراء أسهم إضافية خلال فترة الشراء المحددة.

كان مساهمو البنك السعودي البريطاني "ساب" قد وافقوا في اجتماع الجمعية العامة غير العادية بنهاية مارس الماضي، على شراء البنك عدداً من أسهمه بحد أقصى 4 ملايين سهم، بمبلغ لا يتجاوز 115 مليون ريال، بغرض تخصيصها لبرنامج الحوافز طويلة الأجل للموظفين، على أن يكون تمويل الشراء من موارد البنك الذاتية.