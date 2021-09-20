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"عبد الله العثيم للاستثمار" تكشف عن خطتها التوسعية بحلول 2030 

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سوق السعودية

"عبد الله العثيم للاستثمار" تكشف عن خطتها التوسعية بحلول 2030

بتكلفة تتجاوز 10 مليارات ريال

دبي - العربية.نت

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كشفت شركة عبد الله العثيم للاستثمار عن خطتها التوسعية حتى عام 2030، والتي تتضمن افتتاح 20 مجمعا تجاريا جديدا في مناطق عدة أبرزها الجبيل والخبر وجدة ومكة المكرمة والمدينة المنورة، بتكلفة تتجاوز 10 مليارات ريال.

ومن المتوقع أن توفر الخطة أكثر من 30 ألف وظيفة بحلول عام 2030.

وكانت شركة أسواق عبد الله العثيم أعلنت عن توزيع أرباح نقدية مرحلية على المساهمين عن النصف الأول من عام 2021، بإجمالي 180 مليون ريال، بعدد 90 مليون سهم.

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وقالت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، إن حصة السهم من التوزيع ريالين للسهم بنسبة توزيع إلى قيمة السهم الاسمية 20%.

كان صافي أرباح شركة أسواق عبدالله العثيم، قد تراجع بنسبة 61.7% في الربع الثاني من العام الجاري، إلى 47.9 مليون ريال بعد الزكاة والضريبة، مقارنة بنحو 125.25 مليون ريال في الربع المماثل من 2020.

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