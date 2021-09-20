"عبد الله العثيم للاستثمار" تكشف عن خطتها التوسعية بحلول 2030
بتكلفة تتجاوز 10 مليارات ريال
كشفت شركة عبد الله العثيم للاستثمار عن خطتها التوسعية حتى عام 2030، والتي تتضمن افتتاح 20 مجمعا تجاريا جديدا في مناطق عدة أبرزها الجبيل والخبر وجدة ومكة المكرمة والمدينة المنورة، بتكلفة تتجاوز 10 مليارات ريال.
ومن المتوقع أن توفر الخطة أكثر من 30 ألف وظيفة بحلول عام 2030.
وكانت شركة أسواق عبد الله العثيم أعلنت عن توزيع أرباح نقدية مرحلية على المساهمين عن النصف الأول من عام 2021، بإجمالي 180 مليون ريال، بعدد 90 مليون سهم.
وقالت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، إن حصة السهم من التوزيع ريالين للسهم بنسبة توزيع إلى قيمة السهم الاسمية 20%.
كان صافي أرباح شركة أسواق عبدالله العثيم، قد تراجع بنسبة 61.7% في الربع الثاني من العام الجاري، إلى 47.9 مليون ريال بعد الزكاة والضريبة، مقارنة بنحو 125.25 مليون ريال في الربع المماثل من 2020.