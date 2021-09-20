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"فرتيجلوب" تقترب من إغلاق تمويل تجسيري بـ1.1 مليار دولار

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أدنوك

"فرتيجلوب" تقترب من إغلاق تمويل تجسيري بـ1.1 مليار دولار

مع استعدادها للإدراج في أبوظبي

دبي - العربية.نت

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تقترب شركة "فرتيجلوب" للأسمدة، في الإمارات، من إغلاق تمويل تجسيري بقيمة 1.1 مليار دولار.

ستقوم الشركة من خلاله بإعادة تمويل دين بقيمة 250 مليون دولار، فيما سيخصص المبلغ المتبقي والبالغ 850 مليون دولار لتوزيع أرباح على المساهمين في الشركة.

وتستعد شركة "فرتيجلوب" للأسمدة للإدراج في سوق أبو ظبي الشهر المقبل، وتتوزع ملكية شركة "فرتيجلوب" في الإمارات، بين "أو سي آي" بحصة 58% وأدنوك بحصة 42%.

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كما تعتزم "فرتيجلوب" اعتماد سياسة توزيع أرباح نصف سنوية، إذ تهدف لتوزيع أرباح بقيمة 315 مليون دولار عن عام 2022، 50% منها في أكتوبر 2022، و50% المتبقية في أبريل 2023.

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