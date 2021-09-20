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"كافالي" تعتزم إطلاق ناطحة سحاب بـ545 مليون دولار في دبي

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"كافالي" تعتزم إطلاق ناطحة سحاب بـ545 مليون دولار في دبي

سجواني: ننظر ببناء مركز بيانات في ميلانو إذا وجدنا خطة مناسبة

دبي - العربية.نت

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أعلنت دار الأزياء الإيطالية كافالي، اليوم الاثنين، أنها ستفتتح ناطحة سحاب فارهة للغاية بقيمة 545 مليون دولار في دبي بالتعاون مع داماك العقارية للتطوير العقاري، وذلك في خطوة أولى تهدف إلى إحياء العلامة التجارية الفاخرة.

أنقذ مؤسس داماك حسين سجواني المجموعة التي مقرها فلورنسا في نوفمبر 2019 من خلال شركته الاستثمارية الخاصة فيجن للاستثمار، وهي جزء من ديكو جروب، التي تمتلك منتجعات فاخرة وفنادق ومراكز تسوق.

وقال سجواني مالك كافالي ورئيس مجلس إدارة داماك السابق في بيان "هذا فصل مثير بالنسبة لعلامة الأزياء الإيطالية الشهيرة، ويسعدني أن أطلق برج كافالي قبل أيام قليلة فقط من أسبوع الموضة في ميلانو لإبراز الميلاد الجديد لأسطورة الموضة".

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وأضاف أن المشروع الذي يتكلف عدة ملايين كان "امتدادا سهلا لرؤية (كافالي) لما وراء الأنماط والملابس وعروض الأزياء المثيرة".

وأضاف سجواني في مؤتمر صحافي بميلانو، ردا على سؤال بشأن ما إذا كانت الشركة تبحث عن فرص أخرى في إيطاليا أنها "تنظر في مراكز البيانات وتريد بناء واحد في ميلانو إذا وجدت خطة مناسبة".

وأوضح ردا على سؤال آخر بشأن ما إذا كان بإمكان كافالي أن تكون وكيلا لعلامات تجارية فارهة أخرى، بالقول إنه "ليس هناك عمل على أي شيء جاد في الوقت الحالي وأنه منفتح على أي اقتراحات وفرص".

بدوره قال مدير عام كافالي الإيطالية، إينو فونتانا، إن خطة العمل تتوقع أن تحقق الشركة نقطة تعادل في 2023.

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