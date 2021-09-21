"الأسمنت العربية" تقيد دعوى أمام المحكمة التجارية ضد "إعمار المدينة الاقتصادية"

أعلنت شركة الأسمنت العربية عن قيد دعوى ضد شركة إعمار المدينة الاقتصادية بالمحكمة التجارية بمدينة جدة وذلك للمطالبة بالكميات المتبقية من خام الحجر الجيري وفق الاتفاقية الموقعة بين الطرفين بتاريخ 28 أبريل 2012.

وأوضحت الأسمنت العربية في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الثلاثاء، أنها أعلنت في 29 أبريل 2012، التسوية النهائية مع شركة إعمار المدينة الاقتصادية المتعلقة بتداخل الأراضي المملوكة لشركة إعمار المدينة الاقتصادية مع أراضي الامتياز الممنوح لشركة الأسمنت العربية.

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وأضافت أنه خلال فترة الاتفاقية الممتدة لفترة ست سنوات والمنتهية في 28 أبريل 2018، قامت شركة إعمار المدينة الاقتصادية بتزويد شركة الأسمنت العربية بكمية 44.7 مليون طن من الخام وتبقى كمية 5.3 مليون طن لم تستلمها شركة الأسمنت العربية ورفضت شركة إعمار المدينة الاقتصادية توفير الكمية المتبقية وذلك لانتهاء فترة الاتفاقية حسب ما ورد منهم رغم المخاطبات المتكررة والاجتماعات مع الإدارة السابقة والحالية لشركة إعمار المدينة الاقتصادية بهذا الشأن على مدى ثلاث سنوات والتي تم تثمر عن أي نتيجة.

وتابعت الأسمنت العربية: "عليه، قررت الشركة المضي قدما في الإجراءات القانونية لحفظ حقوقها والمطالبة بالكميات المتبقية والمقدرة بـ 5.3 مليون طن أو إعادة جزء من الأراضي التي سبق أن تنازلت عنها لصالح شركة إعمار المدينة الاقتصادية مقابل تزويدها بكمية 50 مليون طن من خام الحجر الجيري الصالح لصناعة الأسمنت من ناتج تجريف ميناء الملك عبد الله.

وقالت الأسمنت العربية، إنها قامت وفق المستندات المتوفرة لديها بالحصول على المشورة القانونية بحق الشركة بالمطالبة بباقي الكمية، إضافة إلى إخطار شركة إعمار المدينة الاقتصادية بنيتها اللجوء للقضاء وفق الخطاب الموجه للشركة مطلع سبتمبر 2021، والذي لم يصل للشركة رد عليه حتى تاريخه، ولا تتوقع الشركة أن تتحمل أي مسؤولية نتيجة إقامتها الدعوى.

وأضافت أنه لا يمكن في هذه المرحلة تحديد الأثر المالي لهذه القضية، وسيتم الإعلان عن أية تطورات تخص هذه القضية لاحقاً.