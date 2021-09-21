"البحري" توزع 393.7 مليون ريال على المساهمين عن النصف الأول

أعلنت الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري "البحري"، عن توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الأول من العام 2021، بإجمالي 393.75 مليون ريال لعدد 393.75 مليون سهم.

وقالت شركة "البحري" في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الثلاثاء، إن حصة السهم من التوزيع ريال لكل سهم، بنسبة توزيع إلى قيمة السهم الاسمية 10%.

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ويكون تاريخ الأحقية يوم الثلاثاء 5 أكتوبر 2021 على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم يوم الاستحقاق المقيدين في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق.

وذكرت الشركة أن تاريخ التوزيع يكون يوم الأحد 24 أكتوبر 2021.

وكانت أرباح الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري قد تراجعت في الربع الثاني من العام الجاري بواقع 95%، مسجلة 39 مليون ريال مقابل 760 مليون ريال عن نفس الربع من عام 2020.

كما انخفضت الأرباح المحققة في نصف السنة الأول بـ93%، حيث سجلت الشركة أرباحاً عند 82 مليون ريال في النصف الأول من العام مقابل 1.18 مليار ريال في نفس الفترة من العام السابق.