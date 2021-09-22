أسمنت نجران توصي بتوزيع 127.5 مليون ريال أرباحاً نقدية

أعلنت شركة أسمنت نجران عن توصية مجلس إدارتها بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الأول من العام 2021، بإجمالي 127.5 مليون ريال لعدد 170 مليون سهم.

وقالت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الأربعاء، إن حصة السهم من التوزيع تبلغ 0.75 ريال، بنسبة توزيع إلى قيمة السهم الاسمية 7.5%.

مادة اعلانية

وأضافت أن أحقية توزيعات الأرباح للمساهمين المالكين للأسهم تكون بنهاية تداول يوم الأحد 3 أكتوبر 2021، (تاريخ الاستحقاق)، والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، وسيتم الإعلان عن تاريخ صرف الأرباح لاحقاً.

كانت النتائج المالية الأولية لشركة أسمنت نجران، قد أظهرت تراجع صافي أرباحها بعد الزكاة والضريبة، بنسبة 0.75% في الربع الثاني من العام الجاري، لتسجل 32.71 مليون ريال، مقارنة بنحو 32.96 مليون ريال أرباح الربع المماثل من 2020.

وارتفع صافي أرباح أسمنت نجران بنسبة 27.88% في النصف الأول من العام الجاري، ليصل إلى 93.45 مليون ريال، مقارنة بنحو 73.08 مليون ريال أرباح في النصف الأول من 2020.