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3 بنوك حكومية مصرية تقرض "WOTECH" نحو 152 مليون يورو

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البنك الأهلي المصري وبنك مصر
البنك الأهلي المصري وبنك مصر
بنوك مصر

3 بنوك حكومية مصرية تقرض "WOTECH" نحو 152 مليون يورو

لإنشاء مصنع أخشاب بسعة إنتاجية قدرها 205 آلاف متر مكعب سنويا

دبي - العربية.نت

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قام تحالف مصرفي مكون من بنك مصر كمرتب رئيسي أولى ومسوق التمويل والبنك الفني وبنك حساب الإيرادات والبنك الأهلي المصري وبنك القاهرة بترتيب قرض مشترك بقيمة 152 مليون يورو لصالح شركة تكنولوجيا الأخشاب "WOTECH" التابعة للشركة القابضة للبتروكيماويات.

ويهدف التمويل لإنشاء مصنع لإنتاج أخشاب الـ MDF باستخدام قش الأرز كمادة خام، حضر التوقيع قيادات البنوك وفرق العمل المشاركة في التمويل، إضافة إلى قيادات كل من الشركة القابضة للبتروكيماويات وشركة تكنولوجيا الأخشاب "WOTECH"، وفقا لبيان صادر عن بنك مصر اليوم الأربعاء.

وقد تمثل التحالف في بنك مصر بصفته المرتب الرئيسي الأولى ومسوق التمويل والبنك الفني، والبنك الأهلي المصري بصفته المرتب الرئيسي الأولى ومسوق التمويل ووكيل الضمان والمنسق العام للتمويل، وبنك القاهرة بصفته المرتب الرئيسي الأولى ومسوق ووكيل التمويل.

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وأشار محمد الأتربي رئيس مجلس ادارة بنك مصر إلى حرص البنك الدائم على دعم المشروعات الداعمة للبيئة النظيفة، والتي تتماشى مع حرص الدولة لوضع حلول نهائية لمشكلة "ظاهرة السحابة السوداء" التي تتكرر بشكل سنوي، حيث إن التمويل يهدف لإنشاء مصنع لإنتاج أخشاب الـ MDF بسعة إنتاجية قدرها 205 آلاف متر مكعب سنويا بمدينة إدكو - محافظة البحيرة، وذلك بتكلفة استثمارية إجمالية في حدود 217 مليون يورو.

وأشار إلى أن تقديم بنك مصر الدعم الكامل لمختلف المشروعات القومية على اختلاف توجهاتها والتي تنعكس بشكل مباشر وغير مباشر على المواطن، لافتا إلى فرص العمل التي سيوفرها مشروع مصنع الأخشاب والتي تصل إلى نحو 2000 فرصة عمل.

وتستهدف الشركة تصدير حوالي 50% من الإنتاج المستهدف، مما سيساهم في توفير جانب من تدفقات العملة الأجنبية للدولة، حيث يشارك كل بنك بحصه في حدود 51 مليون يورو وتبلغ المدة الكلية للتمويل 9 أعوام، تتضمن عامين تمثل الفترة المتاحة للشركة للسحب من التمويل، على أن يبدأ السداد بعد انتهاء تلك الفترة.

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