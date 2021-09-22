أميركا ترفع دعوى لمنع تحالف شركتي طيران "أميركان إيرلاينز" و"جت بلو"    

رفعت وزارة العدل الأميركية دعوى قضائية أمس الثلاثاء، تطلب فيها منع قيام تحالف بين شركتي طيران "أميركان إيرلاينز" و"جيت بلو" بحجة أنه سيضرّ بالمسافرين من خلال الحدّ من المنافسة.

وقال وزير العدل ميريك غارلاند في بيان: "في صناعة تهيمن فيها أربع شركات طيران فقط على أكثر من 80% من سوق النقل الجوي المحلّي، فإن تحالف أميركان إيرلاينز و جيت بلو هو في الواقع مناورة غير مسبوقة".

مادة اعلانية

وقد انضم المدّعون العامّون لست ولايات، إضافة إلى مقاطعة كولومبيا، إلى الدعوى ضد هذا التحالف.

كانت الشركتان أعلنتا عن الاتفاق في يوليو 2020، في وقت كانت شركات الطيران تكافح من أجل البقاء خلال تفشّي فيروس كورونا وفرض إجراءات الإغلاق.

لكن غارلاند اعتبر أن التحالف في حال سُمح له بالاستمرار "سيؤدّي إلى ارتفاع في الأسعار وخيارات أقل وخدمة أقل جودة".

تشير الدعوى إلى أن "أميركان إيرلاينز" تعدّ أكبر شركة طيران في العالم، وهي تسيطر مع منافساتها "دلتا" و"يونايتد" و"ساوث وست" على جميع الرحلات الجوية التجارية في الولايات المتحدة تقريباً.

ولفت البيان إلى أنّ عدم قدرة أميركان إيرلاينز على استكمال عمليات دمج سابقة جعلها تلجأ إلى "استراتيجية توحيد الصناعة في الولايات المتحدة وحول العالم".

بالمقابل قال دوغ باركر رئيس شركة "أميركان ايرلاينز" إن التحالف قدّم "مزايا واضحة للمستهلك".

وأضاف في بيان أنّ "الدعوى المرفوعة من وزارة العدل تسعى لسحب الخيارات من أمام المستهلك ومنع المنافسة وليس تشجيعها"، مضيفاً أنّ شركته "ستدحض بقوة مزاعم وزارة العدل".