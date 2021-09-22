الإمارات تسمح بعدم ارتداء الكمامة في هذه الأماكن

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية والهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث بالبلاد عن السماح بعدم إلزامية ارتداء الكمامة في بعض الأماكن مع التقيد بتطبيق مبدأ التباعد الجسدي بمسافة مترين.

يأتي هذا القرار بعد رصد الانخفاض الملحوظ في أعداد الإصابات المسجلة في الدولة والذي جاء نتيجة نجاح الجهود الوطنية المبذولة في عمليات التقصي وتوسيع نطاق الفحوصات على مستوى الدولة للكشف عن حالات الإصابات، بالإضافة إلى توفر لقاحات متعددة ضد فيروس "كوفيد - 19".

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وسيتم السماح بعدم ارتداء الكمام عند ممارسة الرياضة في الأماكن العامة وفِي وسائل النقل الخاصة للقاطنين في المنزل نفسه، بالإضافة إلى مرتادي الشواطئ والمسابح المفتوحة والأشخاص المتواجدين بمفردهم في الأماكن المغلقة أو عند الحصول على خدمات شخصية للوجه والرأس في مراكز الحلاقة والتجميل والصالونات وكذلك في المراكز الطبية والعيادات عند التشخيص وتلقي العلاج.

كما سيتم إلزام الجهات المحلية بوضع لافتات توضح الأماكن التي سيتم بها السماح بعدم ارتداء الكمامة والتقيد بتطبيق مبدأ التباعد الجسدي بمسافة مترين.

وشددت وزارة الصحة ووقاية المجتمع والهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث على ضرورة التقيد بارتداء الكمامة في الأماكن الملزم بها ارتداؤها، حيث أكدت كافة الدراسات أن الكمامة كانت من أهم الوسائل للوقاية من الفيروس كما سيتم تشديد الرقابة ومخالفة غير الملتزمين بالكمامات في الأماكن الملزم بها ارتداؤها.

وأكدت الجهتان ضرورة اتباع الإجراءات الوقائية والاحترازية التي وضعتها الجهات المعنية لضمان توفير الأمن الصحي والسلامة والوقاية لجميع أفراد المجتمع وتحمل المسؤولية المجتمعية بوعي وتكاتف الجميع.