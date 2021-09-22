التحقيق مع رئيس توتال بتهمة تضارب في المصالح

أكد مكتب المدعي المالي الفرنسي، أن باتريك بويونيه الرئيس التنفيذي لشركة توتال إنرجيس TotalEnergies الفرنسية، يخضع لتحقيق أولي بتهمة شكوى تخص تضارب مزعوم في المصالح.

يأتي ذلك بعد أن صوّت مجلس إدارة شركة إكولا بوليتينيكEcole Polytechnique عام 2018 للسماح لشركة TotalEnergies ببناء مركز بحث وابتكار في حرم الجامعة في ساكلاي Saclay جنوب باريس.

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وزعمت الشكوى التي تم رفعها في نهاية أبريل، من قبل الذراع الفرنسية لشركة جريين بيسGreenpeace ، وكذلك من قبل مجموعة مكافحة الفسادANTICOR ، وجمعية تسمى لا سفينكس La Sphinx تمثل طلابا وخريجي الجامعة، أن بويونيه استغل منصبه في مجلس إدارة الجامعة للتأثير على هذا القرار.