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التحقيق مع رئيس توتال بتهمة تضارب في المصالح

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The logo of French oil and gas company TotalEnergies is pictured at an electric car charging station and petrol station at the financial and business district of La Defense in Courbevoie near Paris, France, June 22, 2021. (Reuters)
توتال
اقتصاد فرنسا

التحقيق مع رئيس توتال بتهمة تضارب في المصالح

بسبب أزمة بناء مركز بحث وابتكار بجامعة في جنوب باريس

دبي - العربية.نت

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أكد مكتب المدعي المالي الفرنسي، أن باتريك بويونيه الرئيس التنفيذي لشركة توتال إنرجيس TotalEnergies الفرنسية، يخضع لتحقيق أولي بتهمة شكوى تخص تضارب مزعوم في المصالح.

يأتي ذلك بعد أن صوّت مجلس إدارة شركة إكولا بوليتينيكEcole Polytechnique عام 2018 للسماح لشركة TotalEnergies ببناء مركز بحث وابتكار في حرم الجامعة في ساكلاي Saclay جنوب باريس.

وزعمت الشكوى التي تم رفعها في نهاية أبريل، من قبل الذراع الفرنسية لشركة جريين بيسGreenpeace ، وكذلك من قبل مجموعة مكافحة الفسادANTICOR ، وجمعية تسمى لا سفينكس La Sphinx تمثل طلابا وخريجي الجامعة، أن بويونيه استغل منصبه في مجلس إدارة الجامعة للتأثير على هذا القرار.

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