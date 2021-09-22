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 "برغرايززر" تقر توزيع 32% من رأسمالها عن النصف الأول

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برغرايززر
برغرايززر
سوق السعودية

"برغرايززر" تقر توزيع 32% من رأسمالها عن النصف الأول

أحقية التوزيعات بنهاية تداول يوم 30 سبتمبر 2021

دبي - العربية.نت

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أقر مجلس إدارة شركة مطاعم بيت الشطيرة للوجبات السريعة "برغرايززر"، توزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 32% من رأس المال بواقع 3.2 ريال للسهم عن النصف الأول من عام 2021.

وأضافت الشركة في بيان لها على "تداول السعودية" اليوم الأربعاء، أن إجمالي المبلغ الموزع يسجل 8 ملايين ريال، تستحق لنحو 2.5 مليون سهم.

وأفادت الشركة بأن أحقية الأرباح لمساهمي الشركة المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم الخميس الموافق 30 سبتمبر 2021، والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز إيداع الأوراق المالية في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق.

أرباح "برغرايززر" ترتفع 16% بالنصف الأول إلى 6.5 مليون ريال شركات سوق السعودية أرباح "برغرايززر" ترتفع 16% بالنصف الأول إلى 6.5 مليون ريال

وبحسب البيان، سيكون التوزيع عن طريق التحويل المباشر للحسابات البنكية المرتبطة بالمحافظ الاستثمارية للمساهمين.

وكانت النتائج الأولية لـ"برغرايززر"، أظهرت ارتفاع صافي أرباحها بعد الزكاة والضريبة بنسبة 15.67% في النصف الأول من 2021، لتصل إلى نحو 6.5 مليون ريال، مقارنة بنحو 5.6 مليون ريال في النصف الأول من 2020.

وقالت "برغرايززر"، إن ارتفاع صافي الربح يعود بشكل رئيسي إلى نمو المبيعات نتيجة زيادة عدد الفروع في نهاية النصف الأول من 2021، وإلى انخفاض تكاليف التمويل وخسائر استبعاد الممتلكات والمعدات مقارنة بالزيادة في المصاريف العمومية والإدارية ومصاريف البيع.

وبدأ تداول أسهم شركة مطاعم بيت الشطيرة للوجبات السريعة "برغرايززر" في نمو – السوق الموازية يوم 8 سبتمبر 2021.

وأدرج السهم برمز تداول 9520 وبالرمز الدولي SA15C2IKKO13.

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