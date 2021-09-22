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"سيرا" تعلن تعيين ماجد النفيعي رئيساً تنفيذياً

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مجموعة سيرا القابضة مناسبة
شعار مجموعة سيرا القابضة
سوق السعودية

"سيرا" تعلن تعيين ماجد النفيعي رئيساً تنفيذياً

يباشر مهامه رسمياً مطلع أكتوبر 2021

دبي - العربية.نت

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أعلنت شركة مجموعة سيرا القابضة، اليوم الأربعاء، عن تعيين ماجد بن عائض النفيعي رئيسًا تنفيذيا للمجموعة.

يأتي القرار بعد أشهر من قرار مجلس الإدارة بتكليف عضو المجلس ماجد بن عائض النفيعي بالقيام بأعمال الرئيس التنفيذي للمجموعة اعتباراً من 5 أبريل 2021.

وقالت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، إن الرئيس التنفيذي الجديد يباشر مهامه رسمياً مطلع أكتوبر 2021.

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وذكرت مجموعة سيرا القابضة، أن ماجد بن عائض النفيعي يتمتع بخبرة واسعة في مجال السياحة والضيافة، وشغل العديد من المناصب القيادية أبرزها نائب رئيس دائرة الإيرادات بشركة مكة للإنشاء والتعمير، مدير أبراج هيلتون مكة، رئيس مجلس إدارة مجلس إدارة مجموعة مواسم للاستثمار. كما أنه عضو في عدد من مجالس إدارات الشركات العاملة في مجال السياحة والخدمات الفندقية.

وجاء تكليف النفيعي في أبريل الماضي، عقب قبول مجلس إدارة المجموعة استقالة الرئيس التنفيذي عبدالله بن ناصر الداود وذلك بسبب تكليفه بمهام إشرافية وقيادية إضافية، وتعيينه عضواً منتدباً للمجموعة.

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