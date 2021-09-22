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"واسط السعودية" تعين مستشارا ماليا لطرح أسهمها في سوق "نمو"

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مجموعة أنعام القابضة
مجموعة أنعام القابضة
سوق السعودية

"واسط السعودية" تعين مستشارا ماليا لطرح أسهمها في سوق "نمو"

الشركة المستهدفة بالطرح مملوكة بنسبة 51% لمجموعة أنعام القابضة

دبي - العربية.نت

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أعلنت شركة مجموعة أنعام الدولية القابضة، عن قيام إحدى شركاتها التابعة "شركة واسط السعودية" بتعيين شركة وساطة كابيتال كمستشار مالي لعملية الطرح في السوق الموازي (نمو) وفق قواعد التسجيل والادراج المعمول بها.

وأضافت "مجموعة أنعام" في بيان لها على "تداول السعودية" اليوم الأربعاء، أن النشاط الرئيسي لشركة "واسط" -التي تملك 51% من رأس مالها- يتمثل نشاطها الرئيسي في تصنيع وتسويق الألعاب ومعدات الترفيه وإكسسوارات الحدائق والشواطئ والألعاب المائية.

جدير بالذكر أن ذلك يأتي ضمن الجهود التي تقوم بها شركة مجموعة أنعام القابضة لحث ودفع الشركات التابعة لإدراج أسهمها في السوق المالية متى كان ذلك ممكناً، لما لذلك من انعكاس إيجابي على حقوق المساهمين ومركز الشركة المالي.

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ومطلع يوليو الماضي، أعلنت مجموعة أنعام الدولية القابضة عن توقيع اتفاقية البيع والشراء فيما يتعلق بالاستحواذ على نسبة 51% من حصص مصنع واسط لأنظمة الترفيه والتجميل، فرع لمؤسسة واسط السعودية.

وقالت "أنعام القابضة" حينها إن القيمة الإجمالية للصفقة، بلغت 24.48 مليون ريال، تمثل 51% فقط من إجمالي قيمة المصنع.

وذكرت أن الاتفاقية تخضع مع مصنع واسط لأنظمة الترفيه والتجميل لعدد من الشروط، بما في ذلك، ودون حصر، الحصول على موافقة الجهات الحكومية المختصة، وإنهاء بعض الإجراءات القانونية.

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