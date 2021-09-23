بنك وربة يصدر صكوكا بـ250 مليون دولار ضمن الشريحة الأولى لزيادة رأس المال

أعلن بنك وربة المدرج ببورصة الكويت، حصوله على موافقة بنك الكويت المركزي المبدئية لإصدار أوراق مالية ضمن الشريحة الأولى الإضافية لرأس المال بقيمة 250 مليون دولار.

وقال البنك في بيان له على موقع البورصة، اليوم الخميس، إن موافقة البنك المركزي النهائية ستصدر عند الموافقة على نشرة الإصدار النهائية الخاصة بالصكوك.

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وأشار "وربة"، إلى موافقة "المركزي" على استرداد صكوك الشريحة الأولى الإضافية القائمة حاليا بمبلغ 250 مليون دولار، والتي سبق إصدارها بتاريخ 14 مارس 2017.

وتابع البنك: "الموافقة مبدئية ولا يوجد تأثير جوهر على المركز المالي للبنك".

وفي أغسطس الماضي، أعلن بنك وربة، حصوله على موافقة بنك الكويت المركزي لزيادة رأسماله بنحو 82.875 مليون دينار، تعادل 275 مليون دولار، وذلك عبر إصدار 425 مليون سهم جديد.

وقال البنك، إن أسهم زيادة رأس المال ستطرح للاكتتاب العام مع حق الأولوية لمساهمي البنك بسعر إصدار يبلغ 195 فلسا (100 فلس قيمة اسمية و95 فلسا علاوة إصدار).

وتحول بنك وربة إلى الربحية في الربع الثاني، حيث حقق أرباحاً بلغت 3 ملايين و320 ألف دينار، مقابل خسائر في الفترة المقابلة من العام الماضي بلغت نحو 17 مليون دينار.

أتت النتائج أعلى من توقعات المحللين البالغة مليوني دينار.

كما تحول البنك إلى الربحية في النصف الأول، حيث حقق أرباحا بلغت نحو 6 ملايين دينار، مقارنة بخسارة في النصف الأول من عام 2020 قدرها نحو 15 مليون دينار.