تطور جديد بصفقة استحواذ "ميبل إنفست" على أسهم "داماك"

أعلنت شركة "داماك العقارية" تسلمها خطاباً من شركة "ميبل إنفست كو ليمتد"، يفيد بموافقة هيئة الأوراق المالية والسلع الإماراتية على استمرار إجراءات العرض المتعلق بالاستحواذ على أسهمها.

وقالت "داماك" في بيان على سوق دبي المالي، اليوم الخميس، إنه من المتوقع أن تنشر شركة "ميبل إنفست كو ليمتد" تحديثا لمستند العرض المؤرخ في 9 يونيو 2021 خلال 14 يوما.

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وأوضحت أن التحديثات ستتطرق لأمور تتعلق بالإجراءات فقط ولن تؤثر على العوامل الجوهرية للعرض، بما في ذلك سعر العرض الذي سيبقى عند 1.30 درهم للسهم.

وأضافت أن مستند العرض المؤرخ في 9 يونيو 2021 سيبقى ساريا ونافذا، على أن يخضع لأي تعديلات كما قد يتم النص عليه في مستند العرض المحدث.

في يونيو 2021، أعنت شركة "ميبل إنفست" تأجيل تنفيذ عرض الاستحواذ الجزئي على أسهم في رأس مال شركة داماك العقارية، حتى تستكمل دراسة بعض الوقائع المتعلقة بالصفقة.

وقالت الشركة في بيان سابق، إنه "بالإشارة إلى الإفصاح المنشور على الموقع الإلكتروني لسوق دبي المالي بتاريخ 9 يونيو 2021، عن نية استحواذ شركة ميبل إنفست على أسهم في رأس مال شركة داماك العقارية، ونظراً لقيام هيئة الأوراق المالية والسلع حالياً بدراسة بعض الوقائع المتعلقة بهذا الشأن، فقد تقرر تأجيل الإجراءات المتعلقة بالاستحواذ وذلك إلى حين استكمال الدراسة".

وكانت "ميبل إنفست" المملوكة لحسين سجواني، عرضت شراء كامل أسهم ‫شركة "داماك العقارية" ومقرها دبي، معلنة نيتها النهائية سحب إدراج الشركة من ‫سوق دبي المالي.

وبحسب العرض الذي تم الإعلان عنه على موقع ناسداك دبي، تنوي شركة Maple Invest الاستحواذ على نسبة تفوق 90% من "داماك"، لتتمكن بعد ذلك من تقديم عرض استحواذ إجباري على بقية الأسهم وسحب إدراجها.

يذكر أن Maple Invest تملك بشكل مباشر وغير مباشر نسبة 88% من داماك العقارية.

وكانت شركة "داماك العقارية" أعلنت اتخاذها عدة إجراءات للحفاظ على حقوق الأقلية من المساهمين وضمان المعاملة العادلة لهم، حيث قامت بتعيين مقيم مستقل ومستشار مالي مستقل لإعانة أعضاء مجلس إدارتها في تقييم مدى إنصاف عرض الاستحواذ المقدم من "ميبل إنفست" من الناحية المالية من منظور المساهمين بما فيهم الأقلية.