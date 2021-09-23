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حكومة الصين توجه طلباً لشركة إيفرغراند

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إيفرغراند
إيفرغراند
اقتصاد الصين

حكومة الصين توجه طلباً لشركة إيفرغراند

الصين تطلب من الحكومات المحلية الاستعداد لانهيار محتمل في إيفرغراند

هونج كونج/سنغافورة - رويترز

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ذكرت خدمة بلومبرغ القانونية (بلومبرغ لو) اليوم الخميس، أن جهات تنظيمية صينية طلبت من مجموعة إيفرغراند العملاقة تجنب التخلف في المدى القريب عن سداد فوائد سندات دولارية في ذات اليوم الذي من المفترض أن تدفع فيه الشركة العقارية التي تعاني من صعوبات مالية الفوائد على ديون خارجية في إجراء تنتظره الأسواق على نطاق واسع.

وأضاف التقرير الذي نقل المعلومات عن مصدر مطلع أن مديرين تنفيذيين ومسؤولين في جهات تنظيمية قالوا في اجتماعات عقدت مؤخرا مع إيفرغراند إن على الشركة أن تتواصل بفاعلية مع حاملي السندات لتجنب إعلان التخلف عن السداد لكن تلك الجهات لم تعط الشركة توجيهات أكثر تحديدا ومباشرة في هذا الشأن.

وذكرت صحيفة وول ستريت جورنال في تقرير مستقل اليوم الخميس نقلا عن مسؤولين مطلعين على المناقشات أن السلطات الصينية تطلب من الحكومات المحلية الاستعداد لانهيار محتمل في إيفرغراند.

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ويتعين على إيفرغراند اليوم سداد فوائد قيمتها 83.5 مليون دولار عن سندات خارجية بقيمة ملياري دولار. كما يتعين عليها دفع فوائد قيمتها 47.5 مليون دولار الأسبوع المقبل.

وستعتبر متخلفة عن السداد إن لم تدبر المبلغين في غضون 30 يوما من موعد الاستحقاق.

وأضافت الصحيفة نقلا عن المسؤولين أن الحكومات المحلية تلقت أوامر بتشكيل مجموعات من المحاسبين والخبراء القانونيين لفحص الماليات المرتبطة بعمليات إيفرجراند في مناطقهم.

وأضافت وول ستريت جورنال أنهم تلقوا أيضا أوامر بالتحدث مع مطورين عقاريين محليين تابعين للدولة وفي القطاع الخاص للاستعداد لتسلم المشروعات وتشكيل فرق لإنفاذ القانون لمراقبة الغضب العام وما يسمى بالأحداث التي تشارك فيها حشود والتهوين من الدعوة لأي احتجاجات.

وأحجم متحدث باسم إيفرغراند، ثاني أكبر شركة تطوير عقاري في الصين، عن التعليق على التقريرين.

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