مخطط أوروبي ضخم لصناعة بطاريات السيارات الكهربائية بقيادة "مرسيدس"

تعتزم كل من Daimler مع Stellantis و TotalEnergies الاشتراك في مشروع بطاريات أوروبي من المقرر أن يتكلف أكثر من 7 مليارات يورو (8.2 مليار دولار)، لتأمين الإمدادات لسيارات مرسيدس-بنز الكهربائية في منطقتها الأصلية.

ستستحوذ أكبر شركة لتصنيع السيارات الفاخرة في العالم على حصة تبلغ 33٪ في شركة صناعة البطاريات "أوتوموتيف سيلز" Automotive Cells Company، والتي سيتم تمويلها من خلال الأسهم والديون والإعانات لبناء قدرة لا تقل عن 120 جيجاوات ساعة في أوروبا، بحلول نهاية العقد. كما أجرت ACC في وقت سابق محادثات مع شركة رينو الفرنسية المنافسة لشركة Stellantis بشأن الشراكة.

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ستستثمر مرسيدس ما يقرب من 500 مليون يورو العام المقبل، وتتوقع أن يظل إجمالي إنفاقها أقل من مليار يورو.

قال الرئيس التنفيذي لشركة Daimler أولا كالينيوس، في بيان اليوم الجمعة: "يمثل هذا الاستثمار علامة فارقة واستراتيجية في طريقنا إلى حياد ثاني أكسيد الكربون.. تتيح لنا هذه الشراكة الجديدة تأمين الإمداد، والاستفادة من وفورات الحجم، وتزويد عملائنا بتكنولوجيا بطاريات فائقة"، وفق ما نقلته "بلومبرغ".

تمثل الصفقة أحدث خطوة من قبل مرسيديس صانعة سيارة EQS سيدان في إطار الإسراع نحو اعتماد السيارات الكهربائية بالكامل، مع توقع أن يكون المشترون الأثرياء في طليعة التحول. وتأتي خطوة Daimler وسط فورة من النشاط والصفقات عبر الصناعة لضمان إمدادات كافية من البطاريات مع تزايد الطلب. ففي أوروبا، شكلت المركبات الكهربائية 17٪ من المبيعات خلال النصف الأول.

ACC هي مبادرة تم صياغتها العام الماضي من قبل وحدة توتال Saft و Stellantis، والتي تشمل العلامات التجارية Peugeot و Citroen و Opel، بالإضافة إلى Fiat و Chrysler.

وتدير ACC حاليًا مركز تطوير في بوردو وموقعًا تجريبيًا في نيرساك بفرنسا أيضاً، سيبدأ الإنتاج في نهاية هذا العام. وباعت كل من رينو ونيسان موتور حصصهما في Daimler في وقت سابق من هذا العام للمساعدة في تمويل جهود التحول.

ستحتفظ شركة Daimler بمقعدين من ستة مقاعد في مجلس الإشراف لشركة تصنيع البطاريات، والتي ستزود مرسيدس اعتبارًا من منتصف العقد وتدرس توسيع شبكة إنتاجها في أوروبا. وستعمل الشركتان معًا على تطوير تكنولوجيا البطاريات، بما في ذلك بطاريات الأنود عالية السليكون وبطاريات الحالة الصلبة.

كشفت مرسيدس في يوليو عن خطط لإنفاق أكثر من 40 مليار يورو هذا العقد لإضفاء الحيوية على تشكيلتها والدفاع عن ريادتها في قطاع السيارات الفاخرة. ويشمل الهدف تصنيع سيارات تعمل بالبطاريات على ثلاث منصات للسيارات الكهربائية بالكامل اعتبارًا من عام 2025 وإنشاء ثمانية مصانع للبطاريات في جميع أنحاء العالم مع شركاء.

بعد سنوات من النظر إليها على أنها متخلفة في سباق السيارات الكهربائية، صعّد صانع السيارات من وتيرته هذا العام بإطلاق EQS، النسخة الكهربائية من الفئة S. وتجمع السيارة السيدان بين الجاذبية الفخمة ومجموعة البطاريات التنافسية لتحدي شركة تسلا الرائدة.