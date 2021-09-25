.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

أسهم "بتروفاك" تقفز 25% بعد تعهدها بطي صفحة الماضي

  • الخط
نفط مناسبة
منشأة نفطية
شركات

أسهم "بتروفاك" تقفز 25% بعد تعهدها بطي صفحة الماضي

الشركة البريطانية لخدمات النفط تعتزم الإقرار بالذنب بشأن رشى بعد "فترة مؤسفة للغاية"

لندن - رويترز

نشر في: آخر تحديث:

أعلنت مجموعة بتروفاك البريطانية لخدمات النفط الجمعة، إنها ستقر بالذنب في تهم ترتبط بعدم منع رشى للحصول على مشروعات بين عامي 2012 و2015، ووصفتها بأنها "فترة مؤسفة للغاية".

وأشارت الشركة إلى خططها في محكمة ويستمنستر الابتدائية بلندن بعد أن وجهت إليها، التهم رسميا من قبل مكتب مكافحة جرائم الاحتيال الخطيرة في بريطانيا، مما يبدأ فصلا جديدا في تحقيق جنائي مدته 4 سنوات. ورفع ذلك أسهمها 25%.

وستقدم بتروفاك، التي كانت تجد صعوبة في الحصول على عقود كبرى في الشرق الأوسط وتضررت أسهمها خلال تحقيق المكتب، إقرارها رسميا وتنتظر الحكم في محكمة ساوثوارك كراون بلندن يوم الاثنين.

وقالت بتروفاك إن العروض أو المدفوعات لوكلاء للمساعدة في الحصول على مشروعات جرت بين عامي 2011 و2017 لكن جميع الموظفين المتورطين رحلوا.

وقال رئيس مجلس الإدارة رينيه ميدوري في بيان: "كانت هذه فترة مؤسفة للغاية من تاريخ بتروفاك"، مضيفا أن مكتب مكافحة الجرائم الخطيرة أقر للشركة "برنامجها الشامل للتجديد المؤسسي".

وقال "كانت بتروفاك تعيش تحت ظلال الماضي، لكنها اليوم شركة مختلفة تماما، حيث يمكن للأطراف المعنية التأكد من التزامنا بأعلى معايير أخلاقيات العمل أينما نعمل".

ومن المتوقع أيضا الحكم على المدير التنفيذي السابق ديفيد لوفكين الذي اعترف بشكل منفصل بالذنب في 14 تهمة رشى للحصول على عقود بمليارات الدولارات لشركة بتروفاك.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
عصير أحمر يخفض مستوى السكر في الدم خلال 15 دقيقة فقط! عصير أحمر يخفض مستوى السكر في الدم خلال 15 دقيقة فقط!
"حبي نفسك أولا".. نصائح نيللي كريم لابنتها حول الزواج والارتباط
الأكثر قراءة
لحظات تحبس الأنفاس لمحاولة مقيم دهس رجل أمن في تبوك لحظات تحبس الأنفاس لمحاولة مقيم دهس رجل أمن في تبوك
قصة حفل خطوبة فوجئ المدعوون بحضور المشير طنطاوي دون دعوة قصة حفل خطوبة فوجئ المدعوون بحضور المشير طنطاوي دون دعوة
مشروب شهير.. أسرع طريقة لخسارة الوزن مشروب شهير.. أسرع طريقة لخسارة الوزن
"بابا اقتلني" صرخة تفطر القلوب.. طفل معنف يطلب الموت لإنهاء معاناته
مشروبات تسبب السرطان كنت تعتقد أنها صحية! مشروبات تسبب السرطان كنت تعتقد أنها صحية!
الدفاعات السعودية تدمر مسيرة مفخخة أطلقها الحوثيون نحو أبها الدفاعات السعودية تدمر مسيرة مفخخة أطلقها الحوثيون نحو أبها
قبل أن تذهب
أخنوش المكلف بتشكيل الحكومة المغربية يفوز برئاسة مدينة أكادير
أخنوش المكلف بتشكيل الحكومة المغربية يفوز برئاسة مدينة أكادير
اكتشف المزيد