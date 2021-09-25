بعد الإفراج عن مديرتها.. هواوي تتعهد بمواجهة الملاحقات الأميركية

أعلنت شركة هواوي الصينية، أنها ستدافع عن نفسها ضد الملاحقات الأميركية بعد إفراج كندا عن مديرتها منغ وانزهو.

وأضافت شركة الاتصالات الصينية العملاقة، بحسب "فرانس برس" اليوم السبت أنها "ستدافع" عن نفسها ضد مزاعم العدالة الأميركية بأنها تحايلت على العقوبات ضد إيران، بعد أن أسقط مسؤولون أميركيون اتهامات بالاحتيال ضد وانزهو.

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وقالت الشركة في بيان: "ستستمر Huawei في الدفاع عن نفسها ضد هذه المزاعم في محكمة في نيويورك" مع عودة منغ وانزهو إلى الصين.

وقال ممثلو الادعاء في محكمة فيدرالية في بروكلين بنيويورك، إنه سيتم إطلاق سراح المدير المالي لشركة التكنولوجيا الصينية هواوي، والسماح لها بالعودة إلى الصين بعد التوصل إلى اتفاق مع الحكومة الأميركية بشأن تهم الاحتيال.

وقبل قاضٍ أميركي اتفاق الملاحقة القضائية المؤجل، والذي سيستمر حتى 1 ديسمبر 2022. وبموجب الاتفاق، أكدت المديرة التنفيذية منغ وانزهو، دقة بيان الوقائع ووافقت على عدم ارتكاب جرائم أخرى، أو المخاطرة بالمقاضاة.

وتم القبض على منغ، ابنة مؤسس شركة هواوي، في كندا في ديسمبر 2018. وسعت الولايات المتحدة إلى تسليمها بتهم الاحتيال المصرفي والاحتيال الإلكتروني، بدعوى أنها ضللت مؤسسة مالية لانتهاك العقوبات الأميركية على إيران. وقالت الولايات المتحدة يوم الجمعة إنها تعتزم سحب طلب التسليم.

ودفعت منغ يوم الجمعة ببراءتها من التهم الموجهة إليها. حيث قالت نيكول بوكمان، القائم بأعمال المدعي العام للمنطقة الشرقية لنيويورك، في بيان، إنه كجزء من الاتفاقية، حيث تحملت "المسؤولية عن دورها الرئيسي في ارتكاب مخطط للاحتيال على مؤسسة مالية عالمية".

ووفقاً لبوكمان، اعترفت منغ بتقديم "تحريفات مادية متعددة" في الوقت الذي كانت تشغل فيه منصب المدير المالي لشركة هواوي حول أعمال الشركة في إيران، خلال محادثات مع كبير المديرين التنفيذيين لمؤسسة مالية.

وقالت بوكمان إن الاعتراف يؤكد الادعاءات الأساسية ضد منغ. فيما ربطت تقارير إعلامية بين بنك HSBC ومقره هونغ كونغ والقضية، على الرغم من أن البنك قال سابقاً إن وزارة العدل الأميركية أكدت أنه ليس قيد التحقيق في القضية.

فيما رفض متحدث باسم هواوي التعليق. وقال محام يمثل منغ إنه "مسرور" بالاتفاق. "الآن، ستكون حرة في العودة إلى المنزل لتكون مع عائلتها".