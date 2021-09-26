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الاتحاد العقارية "وأكوا" تطلقان "موتور سيتي هيلز" بـ500 مليون درهم

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سوق دبي

الاتحاد العقارية "وأكوا" تطلقان "موتور سيتي هيلز" بـ500 مليون درهم

يتوقع الانتهاء من المرحلة الأولى في أغسطس 2024

دبي - العربية.نت

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وقعت شركة الاتحاد العقارية، المدرجة في سوق دبي المالي، اتفاقية استثمار مع شركة أكوا العقارية، لإطلاق مشروع "موتور سيتي هيلز" في منطقة الموتور سيتي، بأكثر من 500 مليون درهم إماراتي.

وذكرت الاتحاد العقارية، في بيان لسوق دبي، اليوم الأحد، أن المشروع هو الأول من نوعه في المنطقة، وتتألف مرحلته الأولى من 415 فلل التهاون هاوس بنظام ثلاثة طوابق بمساحات تصل إلى 3000 قدم مربعة، وستقوم شركة أكوا العقارية بدور حصري لعمليات التسويق والمبيعات.

وأضافت أن المشروع يقام على أرض مملوكة لشركة الاتحاد العقارية في وسط منطقة الموتور سيتي وسيضم المشروع الذي سيقام بالقرب من المنطقة التجارية الأكثر ازدهاراً في الموتور سيتي نوعان من الفلل تتراوح مساحتها بين 2500 إلى 3000 قدم مربعة.

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من جانبه قال رئيس مجلس إدارة شركة الاتحاد العقارية، خليفة حسن الحمادي، إن هذا المشروع يأتي بعد وضع حجر الأساس للمشروع الأول "موتور سيتي فيوز" وبالثاني خلال هذا العام وفي أقل من شهر من تدشين المشروع الأول.

وقال مؤسس شركة أكوا العقارية، علي تومبي، إنه يتوقع الانتهاء من المرحلة الأولى في أغسطس 2024، وبدء المبيعات في المشروع سيكون في أكتوبر المقبل.

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