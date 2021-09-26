.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

اليوم.. انتهاء فترة اكتتاب المؤسسات في أدنوك للحفر

  • الخط
أحد منصات شركة أدنوك للحفر
أحد منصات شركة أدنوك للحفر
أدنوك

اليوم.. انتهاء فترة اكتتاب المؤسسات في أدنوك للحفر

رفعت الشركة الأسهم المطروحة للاكتتاب إلى 1.76 مليار سهم

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

ينتهي اليوم الأحد اكتتاب المستثمرين المؤهلين من المؤسسات المحلية والدولية في الطرح العام لأسهم شركة أدنوك للحفر بسعر 2.3 درهم للسهم، لينتهي معه الطرح العام الأولي لأسهم الشركة الذي بدأ في 13 سبتمبر الجاري.

وأعلنت شركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك" المالكة لغالبية أسهم شركة أدنوك للحفر، الأربعاء الماضي عن زيادة عدد الأسهم المعروضة في الطرح العام الأولي لشركة أدنوك للحفر من 1.2 مليار سهم عادي إلى 1.76 مليار سهم عادي، أي ما يعادل حصة 11% من إجمالي رأس مال شركة أدنوك للحفر، وذلك بعد حصولها على موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع في الدولة.

وبعد اكتمال عملية الاكتتاب العام ستكون أدنوك مالكة لحصة الأغلبية في شركة أدنوك للحفر والتي تبلغ 84%، في حين تحتفظ شركة بيكر هيوز، التي دخلت في شراكة استراتيجية مع أدنوك للحفر في أكتوبر 2018، بحصتها البالغة 5% في الشركة.

وبقي سعر الطرح ذاته بواقع 2.30 درهم للسهم دون تغيير، لتصل قيمة الاكتتاب الجديدة 3.84 مليار درهم.

وبدأت فترة الاكتتاب في الطرح العام للشركة رسمياً يوم 13 سبتمبر، وفي 23 سبتمبر تم إغلاق اكتتاب المستثمرين الأفراد وموظفي الشركة.

ومن المتوقع إدراج أدنوك للحفر في سوق أبوظبي للأوراق المالية في 3 أكتوبر 2021.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
آثار فرعونية مثيرة للجدل بأفغانستان.. فما قصتها؟ آثار فرعونية مثيرة للجدل بأفغانستان.. فما قصتها؟
الألمان ينتخبون.. وميركل تتفلت من القيود وتمرح قليلا! الألمان ينتخبون.. وميركل تتفلت من القيود وتمرح قليلا!
الأكثر قراءة
فوائده عديدة.. هذا الفيتامين يدعم صحة القلب ويقوي العظام فوائده عديدة.. هذا الفيتامين يدعم صحة القلب ويقوي العظام
عصير أحمر يخفض مستوى السكر في الدم خلال 15 دقيقة فقط! عصير أحمر يخفض مستوى السكر في الدم خلال 15 دقيقة فقط!
"ارتبطت بمرافقها وتعرضت لوعكة".. الفنانة سوزان نجم الدين توضح
دراسة تكشف.. إثيوبيا حاولت إخفاء سر دراسة تكشف.. إثيوبيا حاولت إخفاء سر "خطير" حول سد النهضة
بأفكار بسيطة دخلا قائمة أغنى أغنياء العالم.. قصة زوجين أسسا هذه الشركة بأفكار بسيطة دخلا قائمة أغنى أغنياء العالم.. قصة زوجين أسسا هذه الشركة
جريمة مروعة بمصر.. قتل شقيقه رمياً بالرصاص بقطار أمام الركاب جريمة مروعة بمصر.. قتل شقيقه رمياً بالرصاص بقطار أمام الركاب
قبل أن تذهب
الحكومة البريطانية تبحث إصدار تأشيرات مؤقتة لسائقي مركبات البضائع
الحكومة البريطانية تبحث إصدار تأشيرات مؤقتة لسائقي مركبات البضائع
اكتشف المزيد