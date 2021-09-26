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اليوم.. عمومية إعمار المدينة الاقتصادية تناقش زيادة رأس المال 33% عبر تحويل ديون

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إعمار المدينة الاقتصادية مناسبة
إعمار المدينة الاقتصادية
سوق السعودية

اليوم.. عمومية إعمار المدينة الاقتصادية تناقش زيادة رأس المال 33% عبر تحويل ديون

سيرتفع رأس مال الشركة بعد الزيادة إلى 1.133 مليار سهم

دبي - العربية.نت

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تنعقد اليوم الأحد الجمعية العامة غير العادية لشركة إعمار المدينة الاقتصادية لمناقشة زيادة رأس مال الشركة عن طريق تحويل الدين الذي سيكون في ذمة الشركة لصندوق الاستثمارات العامة والبالغة قيمته الإجمالية 2.83 مليار ريال.

وكانت الشركة قد عدلت موعد انعقاد الجمعية العمومية من 12 سبتمبر إلى 26 سبتمبر الحالي.

ويتضمن جدول أعمال الجمعية زيادة رأس المال من 8.5 مليار ريال إلى نحو 11.33 مليار ريال، بزيادة 33% ما يعادل 2.83 مليار ريال.

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وذكرت إعمار المدينة الاقتصادية في بيان سابق، أن الزيادة بهدف تسوية دين صندوق الاستثمارات العامة في ذمة الشركة وتحويله إلى نحو 283.33 مليون سهم عادي جديد تُمنح للصندوق بالكامل.

ويبلغ عدد أسهم الشركة قبل زيادة رأس المال 850 مليون سهم، ويصبح بعد الزيادة 1.133 مليار سهم عادي.

وتهدف الشركة من تحويل الدين إلى تحسين وضع نسب السيولة لدى الشركة ووضعها الائتماني بما يوفر قدر أكبر من الملاءة المالية فيما يتعلق بالتزاماتها المالية، وزيادة قدرة الشركة على تحقيق أهدافها للنمو.

كانت الشركة قد توصلت إلى اتفاقية لتحويل جزء من مديونيتها لوزارة المالية إلى حصة لصندوق الاستثمارات العامة في الشركة، بما يؤدي إلى خفض مطلوبات الشركة بما يقارب 27%.

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