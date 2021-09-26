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انتهاء محادثات استحواذ "أنعام القابضة" على "التكامل الوطنية" دون اتفاق 

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مجموعة أنعام القابضة
مجموعة أنعام القابضة
سوق السعودية

انتهاء محادثات استحواذ "أنعام القابضة" على "التكامل الوطنية" دون اتفاق

كانت تعتزم الاستحواذ على كامل أسهم الشركة

دبي - العربية.نت

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أعلنت مجموعة أنعام الدولية القابضة، اليوم الأحد، عن انتهاء مذكرة تفاهم غير ملزمة مع شركة التكامل الوطنية للزراعة دون التوصل إلى اتفاق.

وكانت مذكرة التفاهم التي جرى توقيعها في مارس الماضي، تتعلق بالاستحواذ المحتمل على نسبة 100% من حصص شركة التكامل الوطنية للزراعة، وفقا لما ذكرته الشركة في بيان لتداول السعودية.

وبينما لم تعلن الشركة، عن أسباب عدم التوصل إلى اتفاق، قالت إنه لا يوجد أثر مالي جراء انتهاء مذكرة التفاهم.

وكانت الشركة قد قالت في مارس الماضي إن عملية الاستحواذ متوافقة مع استراتيجية المجموعة وخططها التوسعية والاستفادة والتكامل مع الأراضي الزراعية التي تمتلكها مجموعة أنعام مما سوف يساهم في دعم وتوسع الشركة المستهدفه في توسعاتها المستقبلية، وكانت تتوقع أن يحقق هذا الاستحواذ المحتمل قيمة مضافة للشركة ومساهميها.

وعينت مجموعة أنعام القابضة شركة وساطة كابيتال مستشاراً مالياً لهذه الصفقة.

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