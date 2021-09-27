أدوية الحكمة ستشتري "كاستوفارم" الأميركية بـ375 مليون دولار

قالت شركة أدوية الحكمة، اليوم الاثنين، إنها ستشتري شركة‭‭ ‬‬كاستوفارم للحقن المعقمة ومقرها الولايات المتحدة في صفقة بقيمة 375 مليون دولار، فيما تتطلع شركة العقاقير النوعية إلى تعزيز أنشطتها في الولايات المتحدة في مجال وسائل الحقن.

وتصنع الحكمة العقاقير النوعية بما في ذلك مواد التخدير والمسكنات والمهدئات ومضادات العدوى. وارتفع الطلب على هذه العقاقير خلال جائحة كورونا ولا يزال قويا مع عودة العمليات الجراحية الاختيارية.

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وقال رئيس قسم وسائل الحقن، رياض مشلاوي: "من خلال هذا الاستحواذ سيكون لدى الحكمة محفظة أميركية متميزة من نحو 130 دواء يعطى عن طريق الحقن، وهي زيادة بأكثر من خمسة أمثال على مدى العقد الماضي"، نقلاً عن رويترز.

وتتوقع الشركة أن تحقق كاستوفارم أكثر من 80 مليون دولار من المبيعات هذا العام، وأن تعزز هوامش أعمالها في مجال الحقن.

وتوقعت أدوية الحكمة في أغسطس/آب أن يكون هامش التشغيل الأساسي السنوي بين 37 و38% لأعمالها في مجال الحقن.

وقالت الشركة التي تتخذ من لندن مقرا لها إنها ستدفع 375 مليون دولار نقدا وإن الصفقة ستشمل 50 مليون دولار إضافية في شكل مدفوعات على مراحل. واشترت كاستوفارم من ووتر ستريت هيلث كير بارتنرز ومقرها شيكاغو.

وارتفعت أسهم الحكمة 1.5% إلى 2421 بنسا في هذه الأثناء.