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الاتصالات السعودية تعلن سياسة توزيع الأرباح خلال 3 سنوات قادمة

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الاتصالات السعودية
الاتصالات السعودية

الاتصالات السعودية تعلن سياسة توزيع الأرباح خلال 3 سنوات قادمة

تعتزم توزيع ريال للسهم عن كل ربع سنة

دبي - العربية.نت

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أعلنت شركة الاتصالات السعودية "إس تي سي" أن مجلس إدارتها أقر في اجتماعه المنعقد اليوم الاثنين، سياسة توزيع الأرباح للشركة لفترة الثلاث سنوات القادمة بداية من الربع الرابع من العام 2021.

وذكرت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الاثنين، أنه سوف يتم عرض تلك السياسة خلال اجتماع الجمعية العامة القادم لاعتمادها، والذي سيتم الإعلان عن موعدها لاحقاً.

وتقوم سياسة توزيع الأرباح على أساس الحفاظ على حد أدنى من التوزيعات للسهم الواحد على أساس ربع سنوي.

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وأوضحت الاتصالات السعودية أن سياسة توزيع الأرباح، تتضمن التزامها بتوزيع ريال سعودي عن كل ربع سنة، وذلك لفترة الثلاث سنوات القادمة وسوف تنظر الشركة بدفع توزيعات إضافية، وتخضع التوزيعات الإضافية لتوصية مجلس الإدارة للجمعية العامة للشركة، بعد تقييم الوضع المالي للشركة والتوقعات المستقبلية والمتطلبات الرأسمالية للشركة.

وتابعت: "من المرجح أن تتفاوت التوزيعات الإضافية من ربع سنة إلى آخر بناء على أداء الشركة".

وذكرت "إس تي سي"، أن سياسة توزيعات الأرباح قابلة للتغيير بناء على أي تغييرات جوهرية في استراتيجية وأعمال الشركة بما في ذلك البيئة التجارية التي تعمل بها الشركة، والقوانين، والأنظمة، والتشريعات والضوابط المنظمة للقطاع والتي تخضع لها الشركة.

وكذلك تتغير وفقاً لأي التزامات أو تعهدات لجهات مصرفية أو تمويلية أو مقابلة متطلبات وكالات التصنيف الائتماني، والتي قد تكون ملزمة على الشركة من وقت لآخر.

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