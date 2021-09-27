بنكان حكوميان مصريان يقرضان شركة تابعة لبالم هيلز 2.5 مليار جنيه

قام تحالف مصرفي مكون من بنك مصر باعتباره المرتب الرئيسي الأولى ومسوق التمويل ووكيل التمويل وبنك الحساب، والبنك الأهلي المصري باعتباره المرتب الرئيسي الأول ومسوق التمويل ووكيل الضمان وبنك حساب خدمة الدين، بعقد تمويل مشترك طويل الأجل لصالح شركة بالم للاستثمار والتنمية العقارية التابعة لشركة بالم هيلز للتعمير بقيمة 2.5 مليار جنيها مصريا.

وقال يحيى أبو الفتوح من البنك الأهلي المصري إن عقد التمويل الذي تبلغ قيمته 2.5 مليار جنيه يأتي امتدادا لمشروعات القطاع العقاري التي يدعمها البنك، والتي تتماشى مع استراتيجيته في دعم القطاعات الاقتصادية التي تنعكس نتائجها الإيجابية على الاقتصاد القومي مثل القطاع العقاري لارتباطه بمجموعة كبيرة من الصناعات والأنشطة وكذا الصناعات الوسيطة والتي يحرص البنك على تمويلها لتوفير المزيد من فرص العمل في مختلف التخصصات بما يخدم بشكل عملي خطط التنمية.

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وقال طارق طنطاوي، الرئيس التنفيذي المشارك والعضو المنتدب للشركة: "سوف يعزز هذا التمويل الجديد الموقف المالي للمشروع ويدعم خطة الشركة لتسريع وتيرة أعمال التشييد والبناء والاستمرار في عمليات التسليم المبكر للوحدات السكنية".

وأوضح شريف رياض الرئيس التنفيذي لائتمان الشركات والقروض المشتركة بالبنك الأهلي المصري أن نسبة البنك الأهلي المصري من التمويل تبلغ 50%، فيما تبلغ حصة بنك مصر 50%، وبأجل زمني يصل إلى 7.5 سنة لتمويل جزء من التكلفة الاستثمارية الإجمالية لإنشاء وإقامة مشروع عمراني متكامل الخدمات "بالم هيلز – القاهرة الجديدة " على قطعة أرض بمساحة حوالي 500 فدان في موقع مميز للغاية بالقاهرة الجديدة.