تحالف يضم شركة مملوكة لـ"سيسكو" وأميانتيت" يوقع عقود 3 مشاريع

أعلنت الشركة السعودية للخدمات الصناعية "سيسكو"، عن اختيار التحالف المشاركة فيه إحدى شركاتها الزميلة كمقدم العطاء المفضل لمشروع محطتي بريدة وتبوك، ومحطة المدينة المنورة.

وقالت "سيسكو" في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الاثنين، إن التحالف وقع عقود إنشاء المحطات مع الشركة السعودية لشراكات المياه يوم أمس الأحد.

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كانت شركة "سيسكو" قد أعلنت عن اختيار التحالف الذي تشارك فيه الشركة الدولية لتوزيع المياه "توزيع" إحدى شركاتها الزميلة، والتي تمتلك فيها ما نسبته 50% من رأسمالها البالغ 146 مليون ريال مناصفة مع شركة أميانتيت العربية السعودية، مع شركة أكسيونا الأسبانية وشركة تماسك كمقدم العطاء المفضل لمشروع إنشاء محطة مستقلة لمعالجة مياه الصرف الصحي في تبوك ومشروع إنشاء محطة مستقلة لمعالجة مياه الصرف الصحي في بريدة، وكذلك كمقدم العطاء المفضل لمشروع إنشاء محطة مستقلة لمعالجة مياه الصرف الصحي في المدينة المنورة.

وأوضحت "سيسكو"، أن المشاريع تشمل تطوير وتصميم وبناء وتشغيل وصيانة المحطة ومن ثم نقل الملكية للمشروع بنظام (BOT)، إلى جانب إنشاء البنية التحتية والمرافق ذات الصلة وذلك بموجب عقد حق انتفاع مدته 25 عاماً.

وقالت إنه سيتم توفير قيمة المشاريع عن طريق تمويل عدة بنوك.

وأضافت "سيكو"، إن شركة مشروعي بريدة وتبوك، التي من المقرر تأسيسها لتطوير المشروعين، ستقوم بمعالجة السعة الكاملة لمياه الصرف الصحي المزودة إلى الشركة بقدرة معالجة تصل إلى 150 ألف متر مكعب يومياً لمحطة بريدة و90 ألف متر مكعب يومياً لمحطة تبوك.

وستقوم شركة مشروع المدينة المنورة، والتي من المقرر تأسيسها لتطوير المشروع بمعالجة السعة الكاملة لمياه الصرف الصحي المزودة إلى الشركة بقدرة معالجة تصل إلى 200 ألف متر مكعب يومياً وقابلة للتوسعة إلى 375 ألف متر مكعب.

وتوقعت البدء في بناء المشاريع خلال الربع الثاني من العام 2022م وذلك فور الانتهاء من إبرام اتفاقيات التمويل مع البنوك الممولة .

ورجحت بدء الأثر المالي بعد التشغيل في نهاية العام 2024، تحت بند حصة الشركة في نتائج الشركات الزميلة لشركة سيسكو، هذا وسيتم الإعلان عن قيمة المشاريع وأي تطورات أخرى في حينها.