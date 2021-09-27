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توزيع 9.75 مليون ريال على مالكي وحدات "سدكو كابيتال ريت"

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سدكو كابيتال ريت
سدكو كابيتال ريت
سوق السعودية

توزيع 9.75 مليون ريال على مالكي وحدات "سدكو كابيتال ريت"

عن الفترة من مطلع يوليو 2021 إلى 30 سبتمبر 2021

دبي - العربية.نت

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أعلنت الشركة السعودية للاقتصاد والتنمية للأوراق المالية "سدكو كابيتال" عن توزيع أرباح نقدية على مالكي وحدات صندوق سدكو كابيتال ريت عن الفترة من مطلع يوليو 2021 إلى 30 سبتمبر 2021، بإجمالي 9.75 مليون ريال على أساس 60 مليون وحدة قائمة.

وقالت "سدكو كابيتال" في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الاثنين، إن قيمة الربح الموزع يبلغ 0.1625 ريال لكل وحدة، ونسبتها إلى السعر الأولي للوحدة هو 1.625% أي ما يعادل 6.50% على أساس سنوي.

وأضافت أن نسبة التوزيع تبلغ 1.81% من صافي قيمة الأصول حسب آخر قوائم مالية مصدرة كما في يوم الأربعاء بتاريخ 30 يونيو 2021.

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وستكون أحقية التوزيعات النقدية لمالكي الوحدات وذلك حسب سجل مالكي الوحدات بنهاية يوم الاثنين بتاريخ 4 أكتوبر 2021 (نهاية تداول يوم الخميس بتاريخ الموافق 30 سبتمبر 2021)، وسيتم دفع التوزيعات خلال 60 يوماً من تاريخ الاستحقاق.

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