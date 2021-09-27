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سمو العقارية توقع اتفاقية تطوير مشروع حطين

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سمو العقارية
سمو العقارية
سوق السعودية

سمو العقارية توقع اتفاقية تطوير مشروع حطين

مساحة المشروع 302 ألف متر

دبي - العربية.نت

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أعلنت شركة سمو العقارية، عن توقيع اتفاقية إدارة تطوير الأرض الواقعة على طريق بقيق الظهران (مشروع حطين) والبالغ مساحتها 302 ألف متر مربع.

وأضافت "سمو" في بيان لها على "تداول السعودية"، اليوم الاثنين، أن الشركة بموجب الاتفاقية ستقوم بإدارة التطوير والتنفيذ والتسويق مقابل الحصول على أتعاب قدرها 14.846 مليون ريال، وتدفع هذه الأتعاب بشكل ربع سنوي خلال مدة الاتفاقية البالغة 12 شهراً، تبدأ من تاريخ صدور رخصة البيع على الخارطة.

وتوقعت أن يكون لهذه الاتفاقية أثر مالي إيجابي ينعكس على إيرادات ونتائج الشركة خلال الفترة القادمة.

وتعد شركة سمو العقارية إحدى 4 شركات تم إدراجها بالسوق السعودية خلال العام الماضي، ونجحت في جمع 30 مليون ريال.

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