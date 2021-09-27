"البترول الكويتية" تُؤهِّل 13 بنكاً وشركة لتقديم استشارات التمويل المستقبلية

في خطوة مستقبلية للحصول على قروض من البنوك المحلية والعالمية، كشفت مؤسسة البترول الكويتية عن تأهيل 13 بنكا وشركة استثمارية كجهات استشارية محلية كويتية للقيام بخدمات استشارية مالية لاحتياجات التمويل المستقبلية للمؤسسة وشركاتها التابعة.

جاء في الإعلان الذي حصلت صحيفة "الأنباء" على نسخة منه، أن آخر موعد لتقديم وثائق طلبات التأهيل (موعد الإقفال) سيكون بتاريخ 26 أكتوبر 2021، وحددت "مؤسسة البترول" موعد 7 أكتوبر المقبل كأقصى حد لاستفسارات البنوك والشركات المؤهلة.

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وقالت "البترول الكويتية" إن التأهيل محدود على الشركات التالية: البنك الأهلي المتحد، بنك برقان، البنك التجاري الكويتي، بنك الخليج، بنك الكويت الصناعي، بنك الكويت الدولي (KIB)، شركة الوطني للاستثمار، بنك وربة، بيتك كابيتال، الأهلي كابيتال، بوبيان كابيتال، كامكو انفست وأخيرا شركة المركز المالي.

وأشارت إلى أن هذه الخطوة تأتي بعد حصول مؤسسة البترول على موافقة مجلس الوزراء على طلبها باقتراض مبلغ 16 مليار دينار بحد أقصى خلال السنوات الخمس المقبلة، إلا أن المؤسسة بعد ذلك قامت بتحديث برنامجها الرأسمالي الاستثماري وخطتها التمويلية الخمسية، وتم تخفيض مبالغ الاقتراض إلى 12 مليار دينار.

ونتيجة لجائحة كورونا والمتغيرات الأخرى في السوق العالمية والصناعة النفطية تقوم مؤسسة البترول الكويتية بإعادة ترتيب أولوياتها وتخفيض مصروفاتها الرأسمالية خلال السنوات الخمس المقبلة، وبالأخذ بعين الاعتبار التزامات المؤسسة نحو الدولة تقوم في الوقت الراهن بمراجعة وتحديث خطتها التمويلية مرة أخرى.

وقالت إن اللجوء إلى الاقتراض يأتي نتيجة تزايد حجم الإنفاق الرأسمالي المطلوب لتنفيذ المشاريع الرأسمالية الاستراتيجية والتنموية للمؤسسة، وعلى الأخص الإنفاق الرأسمالي المتعلق باستكشاف وإنتاج النفط الخام والغاز داخل الكويت، والذي يمثل ما يقارب 68% من حجم الاحتياجات الرأسمالية المطلوبة خلال السنوات الخمس المقبلة، حيث تهدف هذه الخطة إلى رفع معدلات الطاقة الإنتاجية للنفط الخام والغاز الطبيعي والتوسع في الطاقة التكريرية والبتروكيماويات داخل الكويت وخارجها.