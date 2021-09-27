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"تداول" ترفض مجدداً طلب "التطويرية الغذائية" الانضمام للسوق الرئيسية

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التطويرية الغذائية مناسبة جدا
التطويرية الغذائية
سوق السعودية

"تداول" ترفض مجدداً طلب "التطويرية الغذائية" الانضمام للسوق الرئيسية

كانت الشركة فشلت في نفس الخطوة خلال العام الماضي

دبي - العربية.نت

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أعلنت شركة الأعمال التطويرية الغذائية، عن عدم اكتمال طلب الانتقال إلى السوق الرئيسية، وستقوم الشركة بالتنسيق مع مجموعة تداول السعودية لاستيفاء المتطلبات.

وذكرت الشركة في بيان لها على "تداول السعودية"، اليوم الاثنين، أنها قدمت طلب الانتقال إلى السوق الرئيسية يوم 22 سبتمبر الحالي، إلا أنها تلقت بريدا إلكترونيا من مجموعة تداول يفيد بعدم اكتمال الطلب.

وكانت الشركة قد أعلنت الخطوة ذاتها للانتقال للسوق الرئيسية خلال العام الماضي، إلا أن الطلب لم يكتمل بسبب رفض هيئة السوق المالية السعودية و"تداول السعودية".

"التطويرية الغذائية" تطلب مجدداً الانتقال إلى السوق الرئيسي شركات سوق السعودية "التطويرية الغذائية" تطلب مجدداً الانتقال إلى السوق الرئيسي

وفي مارس 2021، قررت "تداول السعودية" بالتنسيق مع هيئة السوق المالية، رفض طلب شركة الأعمال التطويرية الغذائية الانتقال من السوق الموازية إلى السوق الرئيسية.

وقالت "تداول السعودية"، في بيانها حينها، إنه يُسمح لشركة "التطويرية الغذائية" بإعادة تقديم طلب الانتقال بعد انقضاء فترة 6 أشهر من تاريخ هذا القرار.

وأشارت "تداول"، إلى قرار مجلس هيئة السوق المالية المتضمن إحالة الاشتباه في مخالفة عدد من المستثمرين للائحة سلوكيات السوق إلى النيابة العامة.

و"التطويرية الغذائية" هي شركة مساهمة عامة مدرجة في السوق الموازية (نمو) منذ فبراير 2017، وكانت تأسست في يونيو 2010 وتعمل في قطاع الخدمات الاستهلاكية مع التركيز على المطاعم.

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