"تكافل الراجحي" توقع عقدا مع بنك التنمية الاجتماعية

أعلنت شركة الراجحي للتأمين التعاوني (تكافل الراجحي)، عن ترسية عقد مع بنك التنمية الاجتماعية لتقديم خدمات التأمين على الحياة للمحفظة الاقراضية وتأمين مركبات النقل الموجه.

وأضافت الشركة في بيان لها على "تداول السعودية"، أنه لا يمكن تحديد قيمة العقد، حيث ترتبط قيمة الأقساط التأمينية المكتتبة الناشئة عن هذا العقد من خلال أعمال العقود المبرمة لبنك التنمية الاجتماعية خلال فترة العقد والذي لا يمكن تحديده في الوقت الحالي.

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وأوضحت الشركة أن العقد سيكون له تأثير مالي على نتائج الشركة المالية خلال عام 2021.

وتراجع صافي أرباح "تكافل الراجحي"، قبل الزكاة، بنسبة 52.27%، في الربع الثاني من العام الجاري، إلى 45.68 مليون ريال، مقارنة بنحو 95.71 مليون ريال في الربع الثاني من 2020.

وانخفض صافي أرباح "تكافل الراجحي" بنسبة 33.3% في الربع الثاني من 2021، مقابل صافي ربح نحو 68.51 مليون ريال في الربع الأول من 2021.

وقالت "تكافل الراجحي" في بيان سابق، إن تراجع صافي الربح قبل الزكاة في الربع الثاني من 2021، على أساس سنوي، يعود بصفة أساسية لارتفاع تكلفة المطالبات المتحملة بقيمة 43.227 مليون ريال وبنسبة 11.37% وارتفاع تكلفة اكتتاب وثائق التأمين بقيمة 20.352 مليون ريال وبنسبة 74.85%، والزيادة في تكلفة المطالبات المتحملة وتكلفة اكتتاب وثائق التأمين قابله انخفاض في المصروفات العمومية والإدارية بقيمة 6.710 مليون ريال بنسبة 9.70%.