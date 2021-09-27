"سبكيم" تبدأ تزويد شركة "ساسرف" بغاز الهيدروجين

أعلنت شركة الصحراء العالمية للبتروكيماويات "سبكيم"، عن البدء الآمن في تزويد غاز الهيدروجين المخصص لشركة مصفاة أرامكو السعودية الجبيل"ساسرف" بعد معالجته في شركة "سبكيم" بتاريخ 27 سبتمبر 2021.

وذكرت شركة "سبكيم" في "تداول السعودية"، اليوم الاثنين، أنه نظراً لظروف جائحة كورونا فقد كان هناك تأخير في تسلم المعدات، مما نتج عنه تأخر الانتهاء من المشروع في الوقت المحدد.

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وأضافت أن الأثر المالي لهذه الاتفاقية سيظهر في نتائج الربع الرابع من عام 2021.

كانت الشركتان قد وقعتا الاتفاقية الأولية لإمداد شركة ساسرف بغاز الهيدروجين، بتاريخ 9 يونيو 2019.

وأشارت إلى أن هذه الاتفاقية تعزز من تواجد سبكيم كمورّد موثوق في إنتاج الهيدروجين وفتح مجالات عديدة للشركة في مجال صناعة الغاز.