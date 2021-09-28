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أبيكورب تعتزم إصدار سندات خضراء بـ 750 مليون دولار لأجل 5 سنوات

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شعار أبيكورب
اقتصاد

أبيكورب تعتزم إصدار سندات خضراء بـ 750 مليون دولار لأجل 5 سنوات

حددت سعرا استرشاديا أوليا عند حوالي 50 نقطة أساس فوق متوسط المبادلة

دبي - العربية.نت

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أفادت وثيقة بأن الشركة العربية للاستثمارات البترولية (أبيكورب) من المتوقع أن تجمع 750 مليون دولار من سندات خضراء لأجل خمس سنوات اليوم الثلاثاء، والتي تحدد السعر الاسترشادي الأولي لها عند حوالي 50 نقطة أساس فوق متوسط أسعار مبادلة الفائدة الثابتة والمتغيرة.

وأظهرت الوثيقة الصادرة عن أحد البنوك أن العملية يرتبها باركليز وبنك أوف أمريكا سكيوريتيز وكريدي أجريكول وإتش.إس.بي.سي وجي.بي مورغان و إل.بي.بي.دبليو ونومورا وستاندرد تشارترد، فيما يضطلع كريدي أغريكول بدور مستشار الهيكلة.

وأظهرت الوثيقة أن السندات، المتوقع إطلاقها في وقت لاحق اليوم، ستستخدم في تمويل أو إعادة تمويل أو الاستثمار في مشروعات مرتبطة بإطار عمل التمويل الأخضر الذي تتبناه أبيكورب، والتي تشمل مشروعات في الأبنية الخضراء والطاقة المتجددة ومنع التلوث والسيطرة عليه.

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وأعلنت الشركة، منتصف الشهر الجاري، تبنيها إطاراً عاماً للسياسات البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG)، وذلك دعماً لجهودها المستمرة في دعم التحول في مجال الطاقة والاستدامة في المنطقة العربية.

وتنوي "ابيكورب" تخصيص مليار دولار لدعم مشاريع وشركات الطاقة الخضراء والمتجددة خلال العامين المقبلين، لا سيما في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وستقوم الشركة بالتعاون مع شركائها إلى تقييم كافة أصول محفظتها التمويلية والاستثمارية من حيث التزامها بالسياسات البيئية والاجتماعية والحوكمة بحلول نهاية 2023.

ومن الجدير بالذكر أن استثمارات ابيكورب في مجال الطاقة الخضراء تشكل حالياً أكثر من 13% من إجمالي محفظة الشركة، ما يعادل نحو 550 مليون دولارمن القروض والاستثمارات المباشرة والتي تضاعف حجمها أكثر من أربع مرات خلال السنوات الخمس الماضية.

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