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سمانا للتطوير العقاري تطلق ثلاثة مشاريع جديدة بـ405 ملايين درهم

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سمانا للتطوير
صورة تعبيرية لمشروع تابع للشركة
عقارات دبي

سمانا للتطوير العقاري تطلق ثلاثة مشاريع جديدة بـ405 ملايين درهم

تحاكي جوانب البيئة والاستدامة والحوكمة

دبي - العربية.نت

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أطلقت شركة سمانا للتطوير العقاري، اليوم الثلاثاء، 3 مشاريع جديدة تحاكي جوانب البيئة والاستدامة والحوكمة بقيمة 405 ملايين درهم.

وقالت الشركة في بيان، إن المشاريع هي؛ سمانا بارك فيوز بقيمة 130 مليون درهم، وسمانا ويفز بقيمة 165 مليون درهم، وسمانا جولف أفينيو2 بقيمة 110 مليون درهم، الكائنة في أرجان وقرية جميرا الدائرية ومدينة دبي للاستوديوهات على التوالي.

وأضافت أن المشاريع الجديدة ستركز على جوانب البيئة والاستدامة والحوكمة في ضوء المخاوف البيئية والصحية والقدرة على تحمل التكاليف أثناء الجائحة، مما أدى إلى زيادة الطلب على العقارات التي تتميز بنمط المنتجعات الصحية.

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وتبدأ مبيعات الوحدات العقارية في مشروع سمانا بارك فيوز في منطقة أرجان يوم 6 أكتوبر 2021.

من جانبه قال الرئيس التنفيذي لشركة سمانا للتطوير العقاري، عمران فاروق: "لقد تعلمنا درسًا مهمًا جعلنا قادرين على الصمود خلال الأوقات الصعبة، مما أدى إلى تحقيق هذا النجاح. كما ساعدنا، بالطبع، عدة عوامل مثل تنظيم إكسبو 2020 والإصلاحات الاقتصادية ونظام التأشيرات الجديد والتعامل الناجح مع الجائحة من خلال تنظيم حملات اللقاح في جميع أنحاء الدولة، وكل هذه العوامل يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار لتحقيق النظرة الإيجابية للوحدات العقارية التي تطرحها سمانا للتطوير العقاري".

باعت شركة "سمانا" للتطوير العقاري كامل وحداتها في مشروعي سمانا جرينز وسمانا هيلز بقيمة 185 مليون درهم عام 2020.

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