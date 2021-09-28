فايزر تطلب رسمياً الموافقة على لقاح للأطفال من 5 إلى 11 عاماً

أعلن تحالف شركتي فايز وبيونتيك، تسليم إدارة الغذاء والدواء الأميركية طلبا رسميا للموافقة على لقاح للأطفال من عمر 5 إلى 11 عاما، فيما سيتم تقديم طلب إلى وكالة الأدوية الأوروبية والسلطات التنظيمية المختلفة هناك.

وقدمت فايزر بيانات إلى إدارة الغذاء والدواء تدعم طلبهم بشأن اللقاح.

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وبحسب البيان فإن اللقاح سيعطى بجرعة أقل لهذه الفئة، عن تلك المعطاة للأشخاص البالغين، 12 عاما وما فوق.

وذكرت أن هذا يأتي وفق نتائج جزئية لدراسة شملت 4500 طفل بين سن الستة أشهر و11 عاما في الولايات المتحدة وفنلندا وبولندا وإسبانيا.

وحصل لقاح الشركتين، الذي يسمى كوميرناتي، بالفعل على تصريح للاستخدام مع الأطفال ابتداء من عمر 12 عاما في كثير من الدول، ومنها الولايات المتحدة.

من المتوقع أن تكون بيانات السلامة العليا للفئتين العمريتين الأخريين من التجربة - الأطفال من 2 إلى أقل من 5 سنوات والأطفال من 6 أشهر إلى أقل من عامين - في أقرب وقت ممكن في الربع الأخير من هذا العام.

وسيتم إعطاء الأطفال في الفئة العمرية من خمسة أعوام إلى 11 عاما جرعتين تعادلان ثلث ما تم إعطاؤه للأفراد في عمر 12 عاما فأكثر.